"Bolsonaro está 'comprando' votos para evitar el impeachment"

¿Cartón lleno?

Parece que Bolsonaro tiene todas las papeletas para ser empapelado, y sus adversarios creen estar cerca de llenar el cartón para cantar ¡Bingo! Las papeletas son, entre otras, su actuación ante la pandemia del coronavirus que ya se ha cobrado más de 12.000 vidas en Brasil; unas muertes que a su vez han sido el blanco de burlas de los seguidores de un presidente, quien ante un panorama que hunde su popularidad, opta por arremeter con su negacionismo mientras pasearse en una moto acuática, no le beneficia mucho en las actuales condiciones.

Y es que la desaprobación a su gestión trepó al 55,4%, contra el 47% que había arrojado el sondeo anterior, a la par que su tasa de aprobación cayó del 47,8% al 39,2%. Así, su idilio con sus seguidores están en tiempos revueltos.

¿Un vídeo devastador?

Luego está el vídeo de una reunión del gabinete al que tuvo acceso la red Globo. Un material audiovisual en el que su exministro estrella de Justicia, Sérgio Moro, se impulsa para pedir una cosa, y lograr otra: que se haga público, para que derive en un impeachment.

De acuerdo a Moro, y a quienes se están sublevando contra Bolsonaro, y a medios como TV Globo o Folha de Sao Paulo, este vídeo demostraría que quería remover a los líderes de las fuerzas del orden por considerar que sus hijos están siendo perseguidos por la policía. En este contexto, hay que recordar que Moro dimitió cuando Bolsonaro fulminó al ya exjefe de la Policía Mauricio Valeixo.

Bruno Lima Rocha. Dr. en Ciencia Política y profesor de la Unisinos de Río Grande do Sul, aclara al respecto que esta fue reunión ministerial de junta de Gobierno. "En esta reunión hubo de todo […], malas palabras, ofensas a China reproduciendo la idea de Trump del 'virus chino'".

El especialista concluye que como vídeo, sólo demuestra que una junta de ministros así es impresentable, pero que no tendría mucho recorrido en el aspecto judicial. "Yo no sé si Moro es un loco con suerte, o tiene una asesoría impresionante. Porque en la grabación, Bolsonaro ha dicho 'si es necesario para que no jodan a mi familia yo cambio al director y al ministro de la Seguridad'. Pero de la seguridad personal: no pertenecen a la Policía Federal, que es judiciaria en investigativa. Pertenece al gabinete de seguridad institucional".

De acuerdo a Lima Rocha, el principal problema en su país es estar "enroscados en una trampa de palabras, como si Brasil estuviera reproduciendo los patrones de discusión política de EEUU, y esto ya está consagrado. Porque Bolsonaro vive del conflicto de narrativas, porque los hechos no le importan".

"El problema nuestro [de los brasileños] no es que tengamos un Gobierno autoritario que toma medidas. El problema es que tenemos un no-Gobierno que toma no-medidas", apunta el experto.

Pero lo que subyace en todo esto va más allá, según Lima Rocha. "El tema es así: Bolsonaro sabe que necesita 146 votos en la Cámara de Diputados para no pasar por un proceso de impeachment, y está comprando estos votos. ¿Cómo? Como se compra en Brasil: tú ofreces algunos cargos con presupuesto alto y capacidad de hacer proselitismo político".

"Hay un grupo de cinco partidos de derecha en Brasil que siempre son Gobierno: fueron Gobierno con Cardoso, con Lula, con Dilma, derrumbaron a Dilma, evitaron que Temer saliera, y ahora van a hacer una base de apoyo a Bolsonaro, y [él] lo está comprando. Porque si fuera hoy, por votos, él no tiene ni 70 votos en el Congreso. […] Necesita estos votos y así se previene de un proceso de impeachment", remacha el Dr. Bruno Lima Rocha.