Rusia, preparada "mejor que nunca en su historia" para afrontar la crisis global por el coronavirus

Gracias a las sanciones occidentales, Rusia está bien posicionada en la crisis que se vive en el mundo por el coronovairus. Es lo que sostiene The New York Times en una publicación que afirma que las presiones de EEUU y sus aliados no hicieron otra cosa que fortalecer al país y prepararlo para los choques económicos provocados por la pandemia.