"Es una película de terror lo que está ocurriendo en Ecuador en este momento"

De primera mano

"Yo soy ecuatoriano-brasileño. Mi familia de Ecuador vive en Guayaquil, entonces a la situación te la cuento de primera mano", defiende Chamorro su relato. Así, explica que las familias de Guayaquil llaman al 911, teléfono de emergencias, "pidiendo una ambulancia, un rescate, una ayuda. El servicio de salud no envía ninguna ambulancia".

Asimismo, detalla que si los infectados son llevados en coche a los hospitales, vuelven enfermos a casa con los familiares y acaban muriéndose en sus hogares o en mitad de la calle . "Hay muchos vídeos de eso", asevera el analista. "La situación es de película de terror. La gente está desesperada en sus casas como esperando el momento que le toque la infección, el contagio, o rezando para que eso no ocurra. Porque pueden ser ricos o pobres, pero no hay sistema de salud para atender a nadie en el país en este momento".

El de este magíster en Comunicación es un tipo de relato que rechaza el Gobierno del presidente, Lenín Moreno. Hay dos ejemplos recientes: una reciente entrevista que el embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, brindó al canal 24 horas de Televisión Española en el que habló de manipulación por parte del expresidente Rafael Correa.

Asimismo, afirmó que no todas las imágenes que circulan en la red sobre ecuatorianos fallecidos en las calles de Guayaquil a causa del coronavirus, se correspondan con la realidad. Un mensaje que reforzó con un tuit con un mensaje oficial al día siguiente desde la Embajada.

Mensaje del Embajador Cristóbal Roldán: un sentido pésame a las familias de Enrique Pulupa, Pdte. de Asociación Puricuna y de Edgar López, fundador del Ballet Quitus y funcionario de nuestro Consulado en Madrid @roldancobo17 @CancilleriaEc @CECUMad pic.twitter.com/Fel1g1kgAS — Embajada EC en ESP (@EmbajadaEcuESP) April 4, 2020

"Rogamos a todos los compatriotas que estos días de dolor y nostalgia por la cantidad de muertos que está ocasionando el coronavirus, se abstengan de propagar rumores falsos. Lo único que provocan en la población es crear desconcierto y ansiedad. Es falso que estén abandonados los cadáveres en Guayaquil. Se han reproducido videos de las muertes causadas por los terremotos de México en el 2017 y de Manabí en el 2016", dice en un fragmente de su alocución.

Chamorro incide en que lo que hace Roldán "es intentar replicar en esa entrevista que le hizo el canal 24 horas de la televisión pública española, indicando que era todo mentira porque es un lineamiento del Gobierno ecuatoriano. Inclusive ellos abrieron una investigación formal para supuestamente indicar que los 'correístas' han sido los promotores de ese tipo de información. Es hasta una fantasía te diría. Porque cómo puede ser que se tenga esos videos que se ha comprobado".

"El mismo Gobierno ha salido públicamente a decir que hay por lo menos en Guayaquil 1600 médicos infectados. […] Entonces no puede ser una fantasía, no puede ser un engaño, no puede ser una mentira, sino que es un hecho real y concreto de que hay miles de personas contagiadas en Guayaquil, que se están muriendo diariamente", aduce el analista.

🇪🇨 #COVID19 | Desde ayer en las madrugadas contenedores refrigerados son cargados de cadáveres sin ningún tipo de identificacion y salen sin que los familiares sepan el destino. @ottosonnenh y @Lenin no han anunciado ninguna cifra real de la pandemia en #Ecuador. https://t.co/DNMsUWOIQ3 — Amauri Chamorro (@amaurichamorro) April 3, 2020

Chamorro afirma que "la prensa [ecuatoriana], que intentó durante un tiempo hacer una especie de blindaje para intentar proteger al Gobierno ecuatoriano de su pésima gestión, de su corrupción, en este momento ya no lo puede negar. Entonces, a la opinión pública extranjera lo que ellos hacen es decir 'mira, esto es fake news, esto es creado por el mismo Rafael Correa', cuando en realidad ya la imagen del país, la imagen del Gobierno está en el piso, realmente ya la gente no le cree".

En opinión del especialista, la debacle sanitaria que vive el país sudamericano se basa en "una mezcla de ineptitud con corrupción ". Con ineptitud se refiere a que las autoridades no convocaron la cuarentena, ni hicieron los controles a tiempo, sino que menospreciaron el peligro.

Chamorro apunta que el mismo viceministro de Salud dijo que era un absurdo que los médicos reclamaran que no trabajarían en caso de que no les proveyeran con la indumentaria adecuada para atender a los pacientes de coronavirus.

"'Ellos lo que quieren es vestirse como astronautas y eso no es necesario'. Eso lo dijo el 25 de marzo, y" este lunes 6 "él hizo público que tiene 1600" trabajadores de la salud contagiados, "que el tema es muy grave". "Si él hubiera hecho lo que los médicos le habían pedido, podrían haber protegido la vida de estos profesionales que son los que trabajan en la línea del frente para atender al resto de la población".

#CRIMINAL | 25/04 Viceministro de salud de #Ecuador dijo: "médicos quieren andar disfrazados de astronautas" justificando la no entrega de equipos de seguridad. El 05/04 anunció 1.600 médicos contagiados. Estos delincuentes manejan la crisis. #COVID19 #SOSGuayaquil #SOSEcuador https://t.co/g4g5vAREwo — Amauri Chamorro (@amaurichamorro) April 6, 2020

Por otra parte, el experto señala que en este momento en Ecuador hay un caso que desató el escándalo, y que fue el anuncio por parte del Gobierno del "pago de parte de la deuda externa ecuatoriana de 325 millones de dólares, en momentos que el FMI le dijo al Ecuador y al mundo 'no es necesario pagar la deuda externa en este momento'. No tienen que cumplir, sino que utilicen todos esos recursos para invertir en salud para poder atender la crisis del coronavirus".

"Dos días después el Gobierno ecuatoriano decidió pagar 325 millones de dólares, parte de su deuda externa. Pero ¿por qué hizo eso? Porque parte de los tenedores de la deuda externa ecuatoriana son banqueros privados ecuatorianos, en vez de usar esos fondos en comprar mascarillas que no existen en el país. No hay más mascarillas, no hay ropa, no hay guantes para los médicos, qué dirá para la población", reflexiona Amauri Chamorro.