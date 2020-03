"EEUU no nos está ayudando": el coronavirus revela a los "verdaderos amigos" de Europa

Es lo que constató a Radio Sputnik el analista español André Abeledo Fernández. Afirmó que, en vista de los últimos acontecimientos, EEUU ya no puede considerarse como un aliado, ni siquiera en "teoría".

Al mismo tiempo, elogió la postura asumida por Estados como China. El gigante asiático, que logró frenar el brote del coronavirus en su territorio , está dando un gran apoyo a Italia y España, los países comunitarios que más se vieron desbordados por la pandemia. Además de estar suministrando material médico, también está compartiendo su exitosa experiencia en la lucha contra la enfermedad.

Por su parte, Rusia envió a Italia nueve aviones cargados con expertos militares y equipamiento que incluye modernos sistemas de desinfección y diagnóstico. Los 100 especialistas en epidemiología y virología, ya aterrizados en el país, son las auténticas estrellas de la ciencia médica.

También llegaron a Italia 50 médicos y enfermeros cubanos, "solidarios y comprometidos con hacer bien a los necesitados, sin distinción", según el embajador del país caribeño en Roma, José Carlos Rodríguez.

Médicos venezolanos también se incorporaron a luchar contra el COVID-19 en Italia y España.

En estas circunstancias, "uno se hace la pregunta de cuáles son los verdaderos amigos", planteó André Abeledo Fernández, quien insistió en que la situación demuestra claramente que Europa debe "replantear muchas políticas", entre ellas "geoestratégicas".

"Nos estamos encontrando que los países que aquí nos venden como 'enemigos', como puede ser Cuba, China, Rusia o Venezuela, son los que más ayuda le están dando a Europa, a diferencia de aquellos que son nuestros 'amigos'. Particularmente, EEUU no nos está ayudando, y la OTAN no está sirviendo de nada. En las malas no están con nosotros. Solo nos tienen para cuando nos necesitan para bombardear Siria, por ejemplo. Pero a la hora de la verdad no están con nosotros", denunció.

Afirmó que en los últimos días la opinión pública en países comunitarios como España "ha cambiado su forma de ver" a las naciones que están brindando su apoyo a Europa.

"El pueblo ve quién le ayuda y quién no le ayuda, qué países realmente están teniendo una solidaridad internacional y los que no la están teniendo. Yo creo que esas percepciones que vienen del pueblo obligarán también a los Estados a cambiar muchas de sus políticas a nivel geoestratégico, geopolítico o económico, entre otros", señaló André Abeledo Fernández.