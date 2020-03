¿Dominará china la nueva economía global tras el coronavirus?

China se posiciona en un escenario de liderar la restauración de la economía global luego de que el coronavirus haya sido derrotado tal cual se le conoce en este momento. Es lo que se desprende de una reciente publicación de The Global Times, en la que expertos inciden en que aumentará el estatus global del gigante asiático.

La gran paradoja

Como si fuera el guion de una obra de teatro del absurdo, quiso el destino que el primer día en que no se anunciaban casos nuevos de SARS-CoV-2 en la provincia de Hubei, epicentro de la pandemia, Italia superaba a China en número de muertes por el flagelo. Con el detalle no menor de que mientras el país europeo tiene unos 60 millones de habitantes, el gigante asiático ronda los 1400 millones.

Entonces, el mundo fue testigo de lo que muchos denominaron 'el convoy de la muerte', en referencia a un convoy de camiones del Ejército italiano cargado con cadáveres que partía de Bérgamo con rumbo a otras localidades de la región, debido al colapso de los crematorios de esa ciudad lombarda.

EEUU se hunde, China resurge

Pocas horas más tarde, el Bank of America hacía oficial la entrada en recesión de EEUU, al tiempo de sentenciar que se perderán empleos y que la riqueza será destruida debido a la crisis desatada por el coronavirus. Asimismo, la institución prevé que la economía de EEUU colapse en el segundo trimestre de 2020 al caer un 12%, lo que causará una contracción del 0,8% del PIB.

"EEUU ha tenido una respuesta desastrosa ante la crisis. La respuesta de Donald Trump fue trágica en todo el sentido. Él como personaje desde su perspectiva narcisista no comprendió absolutamente la gravedad de la situación, y por otro lado mostró lo débiles que son las instituciones de salud de EEUU", indica al respecto el Dr. en Geopolítica Rolando Dromundo.

Y pasadas otras pocas horas de esa noticia, el medio chino The Global Times publicaba un artículo en el que se deja ver la epidemia no sólo que no tumbará a la economía de China, sino que además aumentará su estatus global, incluso como 'el país responsable de restaurar la economía global'.

Fundamentó esto en el hecho de que los países occidentales son incapaces de enfrentar a la pandemia a causa de sus sistemas económicos que no son efectivos en tiempos de crisis. Incidió en que en Occidente faltan instalaciones médicas básicas por lo cual es imposible establecer un sistema de apoyo estatal ágil y eficaz y tomar medidas coordinadas. Asimismo, señala que todas las cadenas de suministro en China ya están operativas.

Dromundo expresa que "esto va a ser otra oportunidad de China de proyectar su intento de hegemonía global y lo están haciendo muy bien en términos de que están presentando una solución a su manera, mucho más concreta, mucho más tajante, mucho más efectiva de cómo han manejado el coronavirus".

"Mientras que en Europa se vieron todo tipo de respuestas diferentes, a veces desordenadas, a veces carente de sentido de todo tipo, justamente porque la capacidad de coordinarse al interior de la UE de cómo hacer frente a esta crisis, ha sido bastante confusa", subraya Dromundo.

Mientras tanto en el mundo…

Puente aéreo permanente China-Venezuela. Fue lo que anunció la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, cuya finalidad será la de transportar ayuda humanitaria y médica para afrontar el coronavirus. Al mismo tiempo, informó que su país recibió de parte de Pekin 4.000 kits de prueba, trajes de bioseguridad, gafas protectoras, guantes, y purificadores de aire, medicamentos y reactivos destinados a centros sanitarios, y anunció para este lunes una videoconferencia que la Comisión Presidencial de Seguimiento, Prevención y Control del Coronavirus realizará con expertos en la materia basados en China.

Entretanto, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se resiste a imponer las medidas de aislamiento como ya lo han hecho otros países europeos, pese a lo alarmante de la evolución del coronavirus en el Reino Unido, sobre todo en Londres.

En este sentido, el exfutbolista italiano Nicola Legrottaglie, quien jugó en la selección de su país y que actualmente es el entrenador del Pescara, lanzó un duro mensaje contra Johnson a través de su cuenta de Instagram.

"Inglaterra. Envidiable en la Premier League o en el rugby, encantadora con sus autobuses de dos pisos o sus taxis negros, adorable en los escritos de Shakespeare o Dickens, superlativo en la música de los Beatles y los Rolling Stones, admirable en las mentes de Newton o Darwin. El viejo Darwin, el nuevo un poco menos, su primer ministro, que propone la selección natural como una solución contra coronavirus", ironizó respecto a la decisión de Johnson de no tomar medidas drásticas para mantener segura a la población.

"Para valorar cuál política pública fue mejor en cada país, hay que dejar pasar tiempo", concluye al respecto el Dr. Rolando Dromundo.