"Ahora se están viendo todas las carencias de la UE"

La Unión Europea hace historia. De la mala. Por primera vez cierra sus fronteras y no permite la entrada a ciudadanos de terceros países. Así, el coronavirus ha provocado que escriba uno de sus peores capítulos, y donde la insolidaridad del bloque comunitario es uno de los peores virus para su credibilidad según un alto cargo de Bruselas.

Al que madruga, Dios lo ayuda

Pero en Europa habrán pensado en la frase contrapunto: 'No por mucho madrugar, amanece más temprano'. Así, el viejo continente tiene el más que triste privilegio de ser el epicentro de la pandemia del coronavirus, según sentenció el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Entre duras críticas a China y una siesta fundamentalista, Europa se tardó demasiado en establecer un cordón sanitario a la epidemia y dejó que el virus campara a sus anchas en su territorio, lo que provocó una cascada de acontecimientos que la colocó en la posición de tener que cerrar sus fronteras.

¿El peor virus de Europa?

Al respecto el analista internacional Carlos Martínez señala que "cuando empezó la epidemia en China que impuso esas medidas tan estrictas de impedir el movimiento de personas, mucha gente [en Europa lo] vio con escepticismo, e incluso se rieron de China. Se le acusó de ser un país autoritario, etc., etc., y parecía que en Europa íbamos 'más sobrados', que no haría falta tomar esas medidas, pero realmente esas medidas eran necesarias, y la única crítica que cabe hacer a las autoridades políticas [europeas es] que las medidas se han tomado tarde".

"La insolidaridad es el virus que más daño está haciendo a la credibilidad de la UE desde hace demasiado tiempo", sentenció Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista y presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo en una entrevista que concedió al diario El País de España . El estímulo para esa afirmación fue un cuestionamiento del periodista acerca de la postura asumida por Alemania y Francia que llegaron a prohibir las exportaciones de material médico a otros socios europeos antes de rectificar.

"Desde luego todas las carencias de la UE en particular, y en el sistema económico mundial capitalista en general, se están viendo ahora. La insolidaridad dentro de la UE es manifiesta. […] Al final y en resumidas cuentas el único país que ha ayudado con material a España e Italia ha sido la República Popular China, y Cuba que ha mandado una brigada de médicos. No ha habido ninguna ayuda por parte del resto de la UE, lo que es una vergüenza", se indigna Martínez.

Pescando en río revuelto

Y mientras la gente aguanta abrumada y temerosa en sus hogares en plena cuarentena al paso insensible y avasallante del coronavirus, un Senado español casi vacío aprueba de forma desapercibida la entrada a la OTAN de Macedonia del Norte.

Los números señalan que en esta votación, 243 senadores dijeron sí a esta ampliación cada vez más infame de la Alianza, mientras 21 se abstuvieron de pronunciarse. Otros números confirman que los senadores presentes se podían contar con los dedos de una mano: de los 264, 259 se votaron de manera telemática.

"El coronavirus está sirviendo para muchas cosas, y para una de las cosas que está sirviendo en concreto en España es para intentar que pasen desapercibidas determinadas cuestiones", observa el analista.

También se dio otra situación en el actual contexto social de España con tintes de guion cinematográfico. En un momento en que las mascarillas se han convertido en un bien de mercado negro, y en plena búsqueda de depósitos ilegales de este producto casi que de primera necesidad, la Guardia Civil encontró en Zamora más de 100 armas y lanzagranadas destinadas al terrorismo y al crimen organizado.

Para ser más exactos, 26 lanzagranadas, 37 armas largas, 70 armas cortas, y TNT o pentrita según el director adjunto operativo [DAO] de la Policía, comisario principal José Ángel González. En tanto, desde la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, que esta semana se han requisado otras 13.000 mascarillas en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, mientras que el lunes 16 de marzo se habían intervenido 150.000 en una fábrica de Jaén.

"Hay que reconocer que China que ha sido tan maltratada por las élites económica, política española y por los medios de comunicación españoles, son los únicos que han ofrecido desinteresadamente material como el que está siendo requisado a empresarios que seguro que hacen mucha gala de su españolidad", remacha Carlos Martínez.