Coronavirus: "Hay mucha irresponsabilidad en ciertos Gobiernos europeos"

En Europa autoridades políticas y sanitarias de varios países restaron importancia al coronavirus, y ahora están pagando las consecuencias. China dio algo que no tiene precio al resto del mundo para que pudiera prepararse y tener las armas necesarias, tanto sanitarias como administrativas, para cercar al virus con un cordón sanitario. Pero fue poco y nada lo que hicieron, incluso cuando desde Italia el virus se les vino a las barbas a todos, y veían cómo día sí, y día también, la cantidad de afectados por el virus crecía de manera exponencial.

Esos mismos países que hablaban en términos poco positivos de la lucha que enfrentaba China contra ese mal, o de medidas adoptadas por países como Rusia. Hoy, y para el sufrimiento de muchos ciudadanos europeos, queda claro quiénes tomaron las decisiones correctas, quiénes se equivocaron, y quiénes perdieron el tiempo.

Y los que terminan pagando los platos rotos son siempre los mismos, los ciudadanos de a pie, con sistemas sanitarios colapsados que hoy en varias ciudades y poblaciones europeas ya no pueden atender de emergencia a alguien que haya sufrido un accidente. También en gran parte por recortes presupuestales a la sanidad pública.

En este sentido, el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews Luis Rivas es contundente. "Yo creo que hay una cierta irresponsabilidad en muchos Gobiernos europeos porque tenían que tener en cuenta lo que estaba pasando en Italia, que es el principal foco de infección en Europa. Sabían lo que estaba pasando en China y sabían las medidas que estaban tomando otros países", señala el periodista.

"Yo recuerdo que cuando Rusia decidió cerrar las fronteras a los ciudadanos chinos, se consideró una medida brutal y poco democrática, y ahora mismo estamos viendo cómo se encadenan todas las prohibiciones de llegadas de viajeros de diferentes países en Europa, y sobre todo de diferentes países imponiendo barreras a europeos. Porque los europeos en primer lugar, aparte de esa irresponsabilidad, en lo que han fracasado es en coordinarse. Existe la Unión Europea que se demuestra día a día que sólo es una unión para asuntos comerciales, pero que no significa absolutamente nada en cuestiones de política exterior, y muchísimo menos en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo", remacha Rivas.

Entonces, con 'el diario del lunes', algunos comenzaron a tomar medidas y a lanzar declaraciones que comienzan a calar en la población. Así, este jueves Macron sentenció que su país está "ante la mayor crisis sanitaria desde hace un siglo". Ordenó el cierre de centros educativos en todos los niveles: guarderías, universidades, "hasta nueva orden", dijo. Asimismo, anunció la movilización de reciente jubilados y de estudiantes de carreras sanitarias.

En este sentido, Rivas añade que el inquilino del Elíseo "también ha anunciado medidas para ayudar a empresas, puesto que habrá muchos papás y mamás que no podrán ir a trabajar porque tendrán que cuidar de sus hijos. Son medidas drásticas y draconianas porque se tiene que hacer frente a una situación nueva, a una situación crítica".

El periodista aclara que en todo caso estas medidas se aplican, pero las elecciones municipales que se celebran a dos vueltas a partir de esta domingo no están anuladas.

Pero tal vez al anuncio más aturdidor lo dio este viernes su homólogo español, Pedro Sánchez: "Acabo de comunicar al jefe de Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo el país durante los próximos 15 días", dijo en cadena de televisión.

En este contexto, Rivas subraya que se ha visto que al principio, cuando Italia se multiplicaban los casos, el resto de países europeos, incluidos lo vecinos, no tomaban medidas. "Yo personalmente he sido testigo de una llegada de un avión procedente de Milán en plena crisis al aeropuerto de Madrid donde no había ninguna medida, y ahora estamos viendo las consecuencias", explica.

Pero no sólo España y Francia han cometido errores, sino las autoridades de casi todos los países del viejo continente, incide Rivas. "Los líderes europeos no han tenido reuniones específicas sobre esto, aparte de una pequeña reunión por videoconferencia. Yo creo que la coordinación de la UE se puede calificar de desastrosa y estamos viendo que cada uno tira para su lado, es 'sálvese quien pueda'. No hay coordinación, solamente se mira hacia sus propios intereses, lo cual es lógico cuando hay una crisis de este tipo, pero lo que demuestra es que habiendo podido coordinarse, han fracasado en esta posibilidad y ahora mismo es un auténtico desastre y cada país está cerrando la frontera al vecino y sufriendo las medidas de consecuencias que se podían haber tomado con antelación".

Mientras, hace algunas semanas muchos políticos europeos e instituciones manifestaban que no era de recibo cerrar las fronteras y cercenar la libre circulación de ciudadanos, porque significaría un ataque a las libertades. Muchos de ellos ahora achacan a sus Gobiernos por haber tomado decisiones de forma tardía.

"Es evidente cómo muchos políticos están intentando utilizarlo [al coronavirus] en su provecho. Estamos viendo también cómo ciertos políticos han mentido claramente, estamos viendo cómo ciertos políticos se han equivocado estrepitosamente, cosa que puede ser normal en una crisis nueva, pero que no lo reconocen posteriormente, otros sí. Y estamos viendo también cómo muchos políticos que habían rebajado la peligrosidad, están ahora mismo enfermos afectados por el coronavirus. Digamos que ciertos dirigentes políticos podían no conocer las consecuencias, otros han hecho el ridículo, y otros han tomado decisiones graves", sentencia Luis Rivas.