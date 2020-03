Chile: "30 años de una democracia con una brecha social, cultural y económica absoluta"

Así lo entiende el periodista Pablo Jofré Leal, quien afirma que Chile cumple 30 años de una democracia que en esencia ha mantenido la misma estructura política, económica, de inequidad, de brecha social, cultural y económica absoluta en el país.

Todo esto, de acuerdo al también escritor, "genera que el 1% de la población más rica se lleve el 30% de toda la riqueza del país y gran parte de la población se lleve apenas el 2% del PIB". Añade que esa brecha económica se extiende a nivel educativo. "Un ejemplo: sólo el 23% de los estudiantes que este año accedieron a las universidades tradicionales provienen de colegios públicos. Estamos hablando, por tanto, que el 77% de los estudiantes que ingresan a la universidad provienen de colegios pagados, privados, de la elite de Chile".

También señala que esa brecha comprende el tema salarial. "Chile tiene un salario mínimo que no supera los 370 dólares, con un sistema de pensiones absolutamente ineficientes, indigno e injusto para gran parte de los que se jubilan, y sin embargo los militares y carabineros, que es la fuerza policial, mantienen un sistema previsional que es cinco, seis y hasta nueve veces superior al resto de los chileno", observa.

Según el periodista, el sistema sanitario público y privado hace que quien tiene dinero, tiene la posibilidad de operarse, de curarse de enfermedades y tienen una mayor posibilidad de sobrevivir, mientras que quienes no lo tienen "están supeditados casi a la caridad pública".

"Por eso aquella frase 'no son 30 pesos', dando cuenta del alza en el transporte, sino que 'son 30 años', expresa a cabalidad que son 30 años de inequidad, de brecha social, de ensanchamiento de esta brecha, sin posibilidad de avizorar un futuro más promisorio para gran parte de la población chilena", concluye Pablo Jofré Leal.

Jofré Leal sostiene que actualmente en Chile hay " un sistema político restringido , un sistema participativo escaso, donde ya la población después de estos 30 años, sobre todo a partir de octubre del año 2019, ha dicho basta, que no soporta esta indignidad, que no está dispuesta a seguir bajo este marco político, social y económico, y que requiere cambios estructurales, no de maquillaje, y ahí hay una diferencia fundamental con las Administraciones de Gobierno que se han dedicado más bien a administrar el país, a maquillarlo, a darle una pequeña pintura para embellecer esta democracia tutelada aún. A pesar de que ha tenido profundización de las instituciones para hacerla más democrática, sigue siendo una democracia muy débil, sujeta al poder económico, a los poderes fácticos del empresariado, de los grupos económicos, etc".