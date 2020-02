El juicio contra Assange: "Se está jugando el futuro de la humanidad"

Es lo que opina Joan Carrero, el intelectual español postulado al Premio Nobel de la Paz en 2000, quien dijo a Radio Sputnik que "el verdadero EEUU no es el que nos presenta Hollywood" o la prensa dominante, sino que "es el que queda de reflejo en los cables de WikiLeaks".

"En los cables de WikiLeaks estos señores que tienen el poder, hablan entre sí lo que realmente es verdad, porque creen que nadie los escucha", señaló.

Subrayó que las filtraciones de WikiLeaks pusieron en evidencia que lo que busca EEUU —"que se considera un país con un destino manifiesto"— es asegurar su "dominación absoluta", para lo cual está dispuesto a prácticamente todo.

Denunció que una de las piezas fundamentales de la estrategia norteamericana es mantener a las sociedades "idiotizadas", sin que la gente se dé cuenta realmente del "totalitarismo" que se está implantando por parte de EEUU.

Es por ello que Julian Assange, quien les abrió los ojos a muchos, "es en este momento el hombre más peligroso para estos grandes poderes que están haciendo tantísimo daño al mundo".

"Si no hay información y no hay acceso a la verdad, no hay democracia, y esto nos lleva a un mundo de totalitarismo. Por tanto, lo que se está jugando es el futuro de la humanidad", enfatizó.

De acuerdo a Joan Carrero, no hay ninguna certeza de que el juicio contra Julian Assange tenga un buen desenlace.

"Tienen tal descaro que el pronóstico en principio no sería bueno", advirtió.