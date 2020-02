Alemania, Francia y España le muerden el cuello a EEUU

El título de la presente edición de la Conferencia de Seguridad de Munich ya lo decía todo: 'Westlessness', que transcripto viene a ser algo así como 'vacío de Occidente'. No hace falta explicar que alude a una suerte de agujero negro que se ha tragado a lo que se conoce como 'Occidente' y a saber cómo lo devolverá ese proceso.

¿Desdén y desprecio?

Occidente perdió el norte. Está desorientado. Occidente no sabe dónde está Occidente, como si se hubiera caído en el Triángulo de las Bermudas o se lo hubiera tragado la tierra. Y con la frustración y ofuscación que provoca esta situación, una dirigencia despechada disparó contra quien afirman es el único culpable de esta situación, y que se encuentra allende el Atlántico.

"Nuestro aliado más cercano, EEUU, bajo la administración actual, rechaza el concepto mismo de comunidad internacional. […] 'Grande otra vez', pero a expensas de los vecinos y socios". Ese fue el misil que lanzó en formato de discurso inaugural de la Conferencia el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

Pero es no fue el único piropo que recibió el país norteamericano. El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, también había estado restregándose las manos, mientras esperaba su turno: "La clave en la defensa de Europa está en Europa y no en las relaciones transatlánticas. […] Hay una política estadounidense que empezó hace unos años, y no solo bajo esta administración, que incluye un tipo de retirada, la reconsideración de su relación con Europa".

Y para homologar estas posturas llegó el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell: "Hay que aceptar que hay diferencias sustanciales con los Estados Unidos actuales", dijo, tras sentenciar que "Europa tiene que desarrollar un apetito por el poder, la voluntad de actuar, de actuar realmente, en vez de comentar y repetir todos los días que estamos preocupados, muy preocupados, extremadamente preocupados, deberíamos ser capaces de actuar".

"Europa tiene un grave problema. No tiene un plan de futuro, ni a nivel geopolítico, ni a nivel económico", sentencia Sergio Fernández Riquelme. Dr. en Sociología y Política Social.

Al indicar que EEUU ha dejado de defender los intereses europeos, el también profesor de la Universidad de Murcia señala que Europa ahora mismo "se encuentra con un continente envejecido, con tasas de crecimiento muy bajas, muy poco competitivo a nivel internacional, con poca natalidad, y muy alejada de los nuevos centros de poder que están surgiendo en el mundo".

¿Experiencia psicodélica?

En un alarde de gran capacidad en experiencias psicodélicas, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, respondió a las palabras inaugurales de Stenmeier, y con efecto retroactivo y con unos meses de retraso, a Macron.

"Estoy aquí esta mañana para decirles los hechos. Estas declaraciones simplemente no afectan de ninguna manera significativa o reflejan la realidad", dijo sobre las palabras del alemán. Y de repente se acordó de lo que Macron había dicho hace tres meses en vísperas de la celebración de los 30 años de la caída del muro de Berlín —respecto a que la OTAN tiene muerte cerebral— y le respondió en diferido: "Estoy feliz de informar que la muerte de la Alianza transatlántica son muy exageradas. El Oeste está ganando y estamos ganando juntos".

Fernández Riquelme entiende que "ahora que Donald Trump no tiene la capacidad militar para nuevas aventuras, se ha demostrado que la OTAN no sirve para nada, a excepción de intentar interferir en Europa Oriental, como pretende Alemania o Francia, para condicionar políticas con China o con América Latina. Pero a la hora de la verdad es un organismo vacío que sólo intenta presionar a algunos países, por ejemplo del entorno de Rusia, para que no tengan buenas relaciones con el país eslavo, y sí con la UE".

"La OTAN es una entidad fundada después de la Segunda Guerra Mundial que ya hoy en día no tiene ningún tipo de sentido en un mundo multipolar donde hay nuevos focos de poder, nuevos centros de decisión que ya no solamente se rigen por las relaciones entre EEUU y Europa", concluye el Dr. Sergio Fernández Riquelme.