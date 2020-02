Coronavirus: "No hay que entrar en pánico como si estuviéramos en la provincia de Hubei"

Coronavirus. Zona cero. El número de casos de coronavirus en la provincia de Hubei, epicentro de este mal que ya se ha cobrado muchas vidas, dispara de manera exponencial el número de contagios y fallecimientos. Se debe al nuevo método de las autoridades de China para registrar de aquí hasta nuevo aviso.

En apenas 24 horas, se sumaron 242 fallecidos y se registraron 14.840 nuevos casos de infectados. La razón de estos datos dramáticos es que los galenos no esperan a tener los resultados de los análisis para informar, sino que suman a todos los pacientes con síntomas, y también a quienes fallecieron sin haberse hechos las pruebas de la enfermedad.

En este sentido, el Dr. Antoni Trilla, miembro del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, quita hierro al asunto y lo explica de manera muy gráfica y sencilla. "Se han disparado las cifras, porque para entendernos, si antes contábamos en centímetros, pues ahora contamos en milímetros. Y claro, cambia la cosa y esto es un lío hasta que no se ajustan todas las cifras".

Porque los médicos no esperan a la prueba para informar. Lo hacen con todos los pacientes que tienen síntomas o directamente los que fallecieron sin haberse sometido a dicho test. Y es que previo a esta nueva directriz, únicamente se contaba como contagiados a quienes habían dado positivo en una prueba de ácido nucleico.

Mientras, el pánico parece ir por delante de la propia enfermedad. Así, el Mobile World Congress 2020 de Barcelona. Así lo decidió la GMSA, organizadora del evento, tras las ausencias anunciadas por gigantes como Vodafone, Deutsche y British Telecom, empresas que al mismo tiempo son miembros de esa asociación.

No obstante, Trilla matiza que no hay razones médicas que hayan obligado a la suspensión de este evento, ya que en otros paises de Europa no han suspendido ninguna actividad de este tipo.

El especialista envía un mensaje tranquilizador a las poblaciones en general.

"No entrar en pánico como si estuviéramos en la provincia de Hubei donde con toda seguridad la situación es mucho más conflictiva, mucho más caótica que la situación en Barcelona, en Madrid, en Milán, en Londres, en Buenos Aires o en Montevideo".

"La gente no tiene por qué preocuparse, salvo la idea de que hay un problema en China, hay que mirarlo bien, hay que ver cómo evoluciona, hay que estar atentos, pero la vida aquí, mientars no tengamos más casos, la cosa tiene que seguir con absoluta normalidad", concluye el Dr. Antoni Trilla.