Maniobras Defender Europe 2020: "Una demostración de debilidad"

Los números

Hablan por sí solos: participarán 37.000 militares provenientes de 18 países, de los cuales 20.000 llegarán procedentes de territorio norteamericano especialmente para la ocasión, que se sumarán a los 9.000 soldados estadounidenses estacionados en Europa, y los restantes 8.000 soldados participantes, pertenecen a los otros 17 países.

Para subrayar el despliegue de las fuerzas del Tío Sam, las estadísticas marcan que se trata del más grande despliegue de soldados de EEUU en el último cuarto de siglo. Las diferentes fases de estas maniobras abarcarán en el espacio tiempo, desde este mes de febrero, y hasta el verano boreal.

A mí, que me revisen

Desde la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, hizo otro tipo de ejercicio, al declarar que estas maniobras no van dirigidas contra ningún país en particular, y remitió a que se trata de una suerte de demostración sobre las capacidades de movilizar un gran despliegue desde EEUU de manera rápida si se diera el caso de tener que defender y proteger a otros aliados de la OTAN.

"Forma parte de una acción casi desesperada de la pérdida de potencial real que se está teniendo en el bloque occidental, y también de las profundas crisis internas doctrinarias y estratégicas que está teniendo Occidente", opina al respecto Carlos Pereyra Mele, director de Dossier Político, un think tank de ideas geopolíticas que analiza el mundo desde Suramérica.

Desde Moscú no se terminan de creer del todo la exposición de Stoltenberg. El canciller, Serguéi Lavrov, incidió en que Rusia reaccionará: "No podemos ignorar los procesos que suscitan grandes preocupaciones. Pero reaccionaremos de una manera que no cree riesgos innecesarios", dijo al periódico Rossíyskaya Gazeta.

Diplomacia vs belicosidad

Respecto a los objetivos de Defender Europe 2020 a los que la OTAN describe como ejercicios contra un enemigo comparable en términos de capacidades militares, Lavrov apuntó que es difícil imaginar a un oponente que cumpla con el criterio de comparabilidad. "Será suficiente ver que los miembros europeos de la OTAN solos, excluido el componente estadounidense, supera a nuestras fuerzas armadas más de la mitad. No tengo idea de dónde han encontrado un oponente comparable", expresó.

"Este tipo de maniobras, que se quiere presentar como una acción de preparación para una supuesta agresión, […] es evidente que es más una demostración de debilidad que de fortaleza", sentencia al respecto Pereyra Mele.

"Porque internamente, las naciones de todos los ejércitos europeos que participan tienen una fuerte dependencia, fundamentalmente económica de China, y también una necesidad imperiosa de restablecer los lazos comerciales y económicos con la Federación Rusa, que luego de las sanciones que le aplicó unilateralmente EEUU y algunos socios europeos por el tema de Crimea, ha ido en detrimento de la economía y de los puestos laborales europeos", observa el analista.

El analista señala que estas palabras expresadas por Putin "Son de una prudencia muy loable".

En tanto, se posicionó en las antípodas de esta muestra de musculatura de la OTAN en Europa. En su saludo en el Dia del Diplomático ruso, aprovechó para hacer un pedido al Ministerio de Exteriores. "La situación internacional se vuelve cada vez más turbulenta, por lo que se requieren acciones más enérgicas para garantizar la estabilidad estratégica y formar un nuevo orden internacional más justo", remarcó.

"Mientras se reestructura el nuevo orden mundial, están desarrollándose acciones negativas y muy peligrosas para el orden mundial actual que están llevando a situaciones límite y muy comprometedoras para la seguridad y para el destino del mundo", concluye Carlos Pereyra Mele.