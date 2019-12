Un año de AMLO en México: ¿sólo buenas intenciones?

En la semana previa al aniversario, y en sus informes matutinos, fue cuando López Obrador, ensalzó las consecuciones de su mandato que estuvieron rodeados de momentos difíciles. "Imaginen lo satisfactorio que es decir que sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin aumentar deuda, estamos financiando el desarrollo y que tenemos finanzas públicas sanas. Es todo un avance", zanjó.

Desde México, el periodista Víctor Flores García, analizó para Sputnik estos cinco logros.

Pensiones a sectores vulnerables

Lucha contra la corrupción

"Es interesante que él [AMLO] coloque como su primer logro algo que él llama la dimensión humana de los programas sociales. El énfasis que el presidente pone en su gestión este año, es el impulso de programas sociales muy extensos a los que destinó el equivalente a 15.000 millones de dólares que abarcan pensiones para adultos mayores, para niños discapacitados, becas para estudiantes para todo el nivel de educación básica y superior, programas en el campo", describe el periodista.

Flores García señala que esta fue su principal bandera electoral. "La conocida y extendida corrupción en este país fue una de las principales causas que le jalonaron un enorme caudal de votos" para obtener un "cómodo triunfo" donde obtuvo los votos de más "del 50% del electorado en 2018". "Él dice que la función que le ha otorgado a la Administración pública, es la de erradicar la corrupción de todos sus ámbitos".

Moneda sin devaluación y sin nuevos impuestos

Eliminación de lujos en el Gobierno

Según Flores García, López Obrador "considera que el peso mexicano se ha desempeñado bien y que no ha habido ninguna variación en contra". No obstante, el periodista matiza que esta situación "ocurre en un escenario más grande de debilitamiento general del dólar en el marco de la guerra comercial de EEUU con China".

Esto significa "recortar el gasto público en asuntos suntuarios. El gasto de la presidencia lo rebajó de una manera notable, porque desarticuló todo el estado mayor presidencial que era una fuerza de élite de tres mil hombres de las fuerzas armadas, que servían al presidente, y que él los regresó a sus cuarteles a las Fuerzas Armadas a ocupar otras funciones orientadas presumiblemente a la seguridad pública".

Aumento del salario mínimo

México, ni para atrás, ni para adelante

"Por primera vez desde que se perdió la nota de inflación en enero de 2017, la inflación está alrededor del 3%, que es notable porque esa es la meta de las autoridades financieras del Banco Central, de las autoridades monetarias", explica el periodista.

"Las consecuencias de estas políticas son otro cantar", grafica Flores García respecto a estos logros.

El periodista opina que "las políticas de austeridad podrían estar entre las causas de estancamiento económico que tiene este país en este momento. Estamos en 0%. [La economía] se contrajo un 0,1% durante tres trimestres, el último de 2018 y los dos primeros de 2019. Eso quiere decir que en ese lapso México estuvo en recesión técnica".

Flores García señala que algunas de las medidas económicas de AMLO derivaron en la renuncia del Secretario de Hacienda Carlos Insúa, por considerar que los enfoques del presidente no tienen sustento empírico.

"El presidente dice: 'si yo ahorro en el gasto público, este ahorro va a permitir que la economía se desempeñe mejor'. Lo que ha ocurrido [en realidad] es un subejercicio fiscal: cuando el Congreso te autoriza a gastar un presupuesto determinado para el año y tu no te lo gastas, ese dinero no entra en circulación, no entra al desarrollo, no entra a la actividad económica", subraya el periodista, al puntualizar que el dinero que dejó de gastarse en México ronda los 8.000 millones de dólares.

"Como resultado, a finales del año [López Obrador] hace un ajuste, y en un pacto con los empresarios anuncia un programa de conversión público-privada de alrededor de 42.000 millones de dólares. Como vemos, es un año [de gestión del presidente] de muy buenas intenciones, pero de claroscuros a la hora de los resultados", concluye Víctor Flores García.