Manifestantes iraquíes decididos ir hasta el final

La renuncia del primer ministro iraquí no logró apaciguar las protestas que estremecen desde hace dos meses al país y que se saldaron ya con centenares de muertos y varios miles de heridos. Los manifestantes consideran que ganaron una batalla y están decididos a ganar la guerra.

La gente quiere cambiar el Gobierno al que acusan de despilfarrar la riqueza petrolífera mientras las infraestructuras y el nivel de vida no dejan de deteriorarse, explicó a Radio Sputnik el politólogo Najm al Qassab.

"Las protestas no iban dirigidas contra la figura concreta del premier, Abdul Mahdi. La gente se rebela contra el sistema político que se creó en el país. Hay muchos políticos que tienen un peso y una influencia mucho mayores que el dimitido primer ministro . Así que las manifestaciones continuarán hasta que no se satisfagan todas las demandas ciudadanas que abarcan, en particular, una reforma del sistema electoral", señaló.

De acuerdo al experto argentino Guadi Calvo, especialista en África, Oriente Medio y Asia, las protestas sí tienen motivos objetivos. "Cuando los pueblos protestan, no protestan gratuitamente", subrayó.

Al mismo tiempo, no descartó que detrás estén "infiltrados muchos agentes prooccidentales que pretenden la caída del Gobierno de Mahdi por su fuerte vinculación de Irán". En este contexto, señaló que EEUU podría estar "alentando las manifestaciones" dentro de su estrategia antiiraní y en el marco de su "juego de mantener a la región desestabilizada".