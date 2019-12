Espía ruso en Cataluña: políticos españoles no se lo tragan

Un bulo que tampoco se lo terminan de creer actores políticos de diferentes signos a los que Sputnik ha consultado que presidió una gran campaña mediática desatada sobre un supuesto espía ruso que presuntamente estuvo en Barcelona en vísperas del referéndum del 1 de octubre de 2017, y acerca de un grupo militar ruso de élite con el supuesto objetivo de desestabilizar a Europa.

Unas publicaciones, señalamientos y acusaciones que los medios españoles lanzaron sin tener ni presentar pruebas concretas, y sin esperar a la conclusión de la investigación iniciada por la Audiencia Nacional.

Así, el economista Juan Carlos Bermejo, miembro de Ciudadanos, afirma que no hay ninguna razón objetiva por la que Rusia quiera hacer daño a España. Al indicar que ambos países son naciones hermanas, profundiza en que a lo largo de la historia siempre se han caracterizado por ser las naciones que han contenido los radicalismos.

Al referirse al presunto espía ruso al que los medios españoles endilgan de cierta responsabilidad en el procés independentista catalán, Bermejo matiza que no pone en tela de juicio que pueda ser una persona rusa quien "está haciendo cosas, probablemente algún mercenario que los hay en todas partes". Y arremete contundencia: "me inclino a pensar que esto es otra maniobra más de ese genio tenebroso llamado George Soros, que él sí tiene el objetivo de destruir Europa". Bermejo argumenta sus dichos:

"Por el odio que [Soros] tiene a Europa, por lo que sufrió, porque los católicos le dieron la espalda al holocausto judío. Pero eso no justifica que él tenga la intención de destruir al cultura cristiana en Europa. Y sí hay pruebas evidentes de que él ha financiado el golpe de Estado en Cataluña con sus organizaciones, con sus ONGs, financiando las oficinas diplomáticas de la Generalitat [de Cataluña] y sus medios de comunicación globales. […] Creo que se debe a una cortina de humo que ahora quiere poner otra vez a Rusia como culpable de algo que no es cierto", señala Juan Carlos Bermejo.

Mientras, para la senadora por Esquerra Republicana de Cataluña [ERC] Ana Surra, "siempre que [en España] va a haber acuerdos políticos o elecciones, se habla del 'cuco' [fantasma] del comunismo, de la Unión Soviética. Un poco para enredar, para decir 'esta solución es mala, pero más vale ésta', a que 'vengan los rusos', y cosas por el estilo. Creo que todo se encuadra dentro de eso".

La senadora se pregunta que "si [los medios] tenían la información, ¿por qué no la pasaron antes? [La información] siempre cae en el momento que ellos la necesitan. […] Para querer meter en la cabeza de la población un desprestigio hacia la gente independentista. Las noticias así me parecen un poco fantasma: no hay hechos concretos", remacha Surra.

Entretanto, Ernesto Carrión, coordinador de la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad del Partido de los Socialistas Catalanes [PSC], admite que en el contexto en que se publica esta información "se está viviendo un momento político específico especial [en España]. Estamos en una vía intentando lograr Gobierno para España , y aparte hay otros temas", explica en coincidencia con la senadora de ERC.

"En cuanto a los medios de comunicación, no es ni la primera vez, ni la primera noticia, ni será la última. En este caso ha sido un tema con Rusia, pero hemos visto muchas más. Los medios de comunicación tienen sus protocolos y sería interesante, ya no sólo esta noticia, sino todas las que hemos estado pudiendo vivir, que hicieran el ejercicio de contrastar las noticias. Yo lo que haría sería un llamado a los medios de comunicación en general. Ya sabemos que el medio que publica primero las noticias es el que más repercusión tiene, pero también tienen que tener un equilibrio entre esto, y algo que es tan importante que es contrastar la noticia antes de darla", concluye Ernesto Carrión.