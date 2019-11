"Con la OTAN y la UE, hay dos muertes cerebrales"

Una verdad incómoda

De un secreto a voces, a una verdad a gritos. Así evolucionó la versión sobre el estado de situación de extremaunción que vive la OTAN y que desde muchos lugares se trata de vender como un 'radio pasillo'. Así, la Alianza está más cerca de tocar el arpa, que de tocar el violín.

Y es que tras aquellas fulminantes declaraciones que el inquilino del Elíseo hizo a The Economist, en una entrevista publicada en vísperas de las celebraciones del trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín , provocó que desde las entrañas de la Unión Europea, como se dice comúnmente, 'se le tiraran a la yugular'.

Atrincherados en Bruselas, los ministros de Defensa de Europa hicieron 'piña', en un marco elegido por quienes rechazan escuchar una verdad incómoda. Uno de los que quiso jugar fuerte contra Macron fue Thomas Starlinger, ministro de Defensa en funciones de Austria.

"No estaría de acuerdo con Macron, con lo que dijo. Dijo que la OTAN se enfrenta a la 'muerte cerebral' y este no es el caso. Justamente lo contrario, tenemos dos organizaciones en funcionamiento, por un lado la alianza militar y muy especialmente la Unión Europea".

Una sentencia con la que discrepa el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. "Con la OTAN, como con la UE, hay dos muertes cerebrales, no sólo una que diría Macron. Por qué son dos organizaciones que fueron creadas y fueron creciendo gente, países, en un contexto que era el de la Guerra Fría. […] No olvidemos que la OTAN se crea para combatir a la Unión Soviética en Europa".

Mientras, las palabras del austríaco Starlinger no hicieron otra cosa que afilar aún más el pregón de Macron, quien ese mismo día calificó a sus críticos como hipócritas en el Foro de París sobre la Paz. "Necesitamos verdad, la mojigatería o la hipocresía no funcionan en estos días porque nuestros conciudadanos lo ven, y la pereza […] tampoco es una solución", disparó.

Según Moragón, quienes no están de acuerdo con las afirmaciones de Macrón es porque no se dan cuenta de que los tiempos han cambiado, y que las arquitecturas que se hacían para problemas de otra época, y las soluciones que se daban, ya no sirven, y que las herramientas tampoco. Y lo grafica con un ejemplo claro.

"Es como si quisiéramos en Fórmula 1 con una carreta con coches de caballos. […] Igual que con la tecnología, pasa con las instituciones. Y la OTAN está acabada, no tiene sentido ni razón de ser", afirma Moragón.

El hermano mayor

A modo de sándwich, entre medio de todo esto y de paso por Berlín para saludar los festejos de la caída del muro, Pompeo tiró de tono eufemístico y transversal con un objetivo claro: su postura salomónica encubría su verdadera intención. Delante de la canciller alemana, Angela Merkel, quien evitó entrar en la polémica, Pompeo se manifestó así:

"La OTAN siempre corre el riesgo de quedar obsoleta, pero no por la asociación, ni por los compromisos políticos que puedan darse. Si las naciones creen que pueden tener seguridad sin proporcionar a la OTAN los recursos que esta necesita, si no cumplen con sus compromisos, existe el riesgo de que la OTAN se vuelva ineficaz u obsoleta", dijo Pompeo.

Traduciendo: le daba la razón a Macron para volver a exigir que sus socios europeos pongan sobre la mesa la cuota que les corresponde para financiar a la Alianza. Un mensaje que la Casa Blanca suele blandir desde que Donald Trump está al frente.

Moragón afirma que la OTAN se mantiene en pie "porque sirve de propaganda, sirve para mantener el dominio de EEUU sobre Europa. Porque no olvidemos que aunque el secretario general [de la Alianza] sea siempre un europeo, quien manda de verdad es siempre un General norteamericano. Es el que dirige las fuerzas militares".

"Tenemos que darnos cuenta que [la OTAN y la UE] son ya organizaciones zombis, es decir, que no se han dado cuenta de que están muertas, y siguen pensando que son efectivas, pero no lo son", concluye Fernando Moragón.