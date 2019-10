¿Qué opina la OEA de las muertes en Chile?

Tras registrarse más de una decena de muertes en Chile a causa de las movilizaciones, Piñera declaró: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite".

Entonces informó que el Jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, dispuso de 9.500 uniformados de las Fuerzas Armadas "para resguardar la paz, la tranquilidad, sus derechos y sus libertades".

Al respecto, Jofré Leal muestra su indignación. "No puede ser que la solución a los problemas que tiene Chile sea la represión. Y sin duda, este Gobierno ha tratado de subsanar los problemas internos tirando el balón fuera del país. Ha estado más preocupado de atacar a Venezuela, […] de amenazar a Caracas con participar de un bloqueo naval-aéreo y no preocuparse de la propia población [de Chile]".

Pero aquí en virtud de la protesta social, de inmediato se empieza a pensar que la solución es tener a los militares en la calle. Eso es tratar de apagar el fuego con bencina, no con agua. Por tanto, el que el presidente Piñera hable de que está en guerra o que hay fuerzas poderosas detrás… ¿cuáles fuerzas poderosas, más allá de la población que está cansada de su Gobierno y de la manera en que enfrenta las situaciones y conflictos en el país?

Protestas, la verdadera razón

El analista afirma que el problema es que el Gobierno de Chile ha administrado mal el país. "Ha sido ineficaz, ineficiente, absolutamente nefasto en cada una de las medidas que quiso llevar a cabo. Esta población ha salido a la calle frente al alza del [del precio del boleto del] metro", explica y apunta que los estudiantes fueron la referencia en esta movilización.

Jofré Leal señala que el Gobierno llegó "a un momento de toma de medidas absolutamente desesperadas, como cerrar todas las líneas del metro el jueves de la semana pasada, mandando a la población en horario de salida del trabajo, a cientos de miles de personas a la calle, caminando largos kilómetros para llegar a su casa, y por tanto estallando esa población por tanta indignación y en una protesta absolutamente espontánea".

El periodista hace especial hincapié en que en estas protestas no ha habido dirección política de partido opositor alguno, ni hay presencia de organismos no gubernamentales, "y eso es lo que no entiende el Gobierno. ¿Cómo la población sale a la calle en esta forma sin tener una dirección? Es porque está cansada, está con rabia, está con indignación".

"El Gobierno sigue con esa política clásica de tratar de asignarle responsabilidades a algún ente oculto, a alguna especie de fantasma, de agente encubierto. Aquí la población le dijo al Gobierno: 'No más alza, no más burlas, no queremos que los ministros sigan burlándose de la población'".

¿Burla a los ciudadanos?

Pablo Jofré Leal apela a declaraciones recientes de miembros del gabinete de Piñera para entender la indignación y movilización popular contra las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos tiempos.

"Ante el alza sostenida de los precios de consumos básicos, un ministro [de Hacienda, Felipe Larraín] del presidente Piñera sale diciendo 'compren flores, porque las flores han tenido este mes una baja de un 3,6%'. Cuando se le pregunta a un ministro [de Economía Juan Andrés Fontaine] respecto al alza [del precio] del pasaje del metro, dice 'bueno, que la gente se levante más temprano, de madrugada, para que tome el metro cuando tiene el valor más bajo'".

Los chilenos, según el analista, ha recibido esas declaraciones como una permanente "burla ante las demandas de la población. Cuando se le habla de las consultas en los consultorios de atención primaria, dice 'bueno, la gente reclama pero ha tomado los consultorios como sitios de reunión social y no de solución a sus problemas'. Eso demuestra una falta de sentido, de cercanía, de empatía con la población que ya lo percibe. Entonces está cansada, indignada, con rabia".

Cuando leí esto pensé que era una cuenta parodia, no lo es. El ministro Felipe Larraín nos invita a comprar flores porque bajaron un 3,7%.



Para los #TiemposMejores las flores son más importantes que el transporte, los alimentos y la electricidad. Una burla a la ciudadanía. https://t.co/7RzlIvLnEe — Diputado Renato Garin (@GarinDiputado) 8 октября 2019 г.

"Esta explosión social no sólo es una señal para el Gobierno, es una señal para todos los partidos políticos que han sido incapaces de comprender también en qué estaba la sociedad", indica el periodista.

Preguntas incómodas

El periodista incide en que Chile está viviendo una situación de crisis de la que debería tener sin duda una opinión el resto de América Latina y de la Organización de Estados Americanos [OEA].

Pablo Jofré Leal lanza una serie de cuestionamientos que podrían resultar tan incómodos, como faltos de respuestas.

"¿Qué opina [sobre la situación en Chile el secretario general de la OEA] Luis Almagro, que ha pasado años criticando a Venezuela? ¿Qué opina de las muertes en Chile? ¿Qué opina de las burlas de los políticos chilenos a su sociedad? ¿Qué opina la comunidad internacional de este país que parecía un modelo político, económico y social, y se ha desinflado como un globo viejo?", se pregunta.