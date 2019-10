China, de ser un país atrasado a ser la segunda potencia mundial en poco tiempo

El germen

Se cumplen los 70 años del nacimiento de una nación. El presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, señala que lo que había en China hasta ese momento y tras la caída del último emperador Puyi —al final de la dinastía Manchú de los Qing— era un periodo convulso con guerras y generales que van por libre, guerras civiles, etc.

"Hasta que al final [llega] el enfrentamiento entre el [partido nacionalista] Kuomintang y el Partido Comunista después de una larga guerra civil, y fundamental, [tras] una Segunda Guerra Mundial, que es más larga en el caso de China que en el de Europa, puesto que los japoneses ya habían ocupado Manchukuo. Es decir, [para China]con lo cual es un período muy sangriento, China sufre mucho", asevera el analista.

Tras ese enfrentamiento entre el Kuomitang y el Partido Comunista —que resulta vencedor—, Chiang Kai-shek se va con los restos del Kuomintang —partido que lideraba— a lo que era la isla de Formosa que ahora se conoce como Taiwán, donde crea otro Estado. Moragón incide que a partir de ese momento, el gigante asiático comienza a recorrer momentos que marcarían su devenir.

¿Revoluciones dentro de la revolución?

A la fundación de la República Popular de China "le siguió un periodo de convulsiones importantes como fue el 'Gran Salto Adelante' que produjo una hambruna tremenda con millones de muertos; la 'Revolución Cultural', que fue una lucha interna dentro del propio partido, también con muchos muertos, con muchas víctimas y con tremendas atrocidades", explica el experto.

Finalmente, con "la muerte de Mao Zedong y al final de un proceso, se hace con el poder Deng Xiaoping, quien es el padre de la ' Nueva China ', la que conocemos actualmente. Empiezan las reformas y bajo su dirección el gigante asiático se va transformando y llega hasta la China de Xi Jinping actual donde un país atrasado, con una tecnología muy rústica, muy tradicional, muy poco desarrollada —sobre todo en el campo—, un país fundamentalmente rural, se ha transformado en un país urbano, en la segunda potencia económica del mundo. Algo que no ha sucedido en la historia en tan poco tiempo ", destaca Moragón.

Moragón enfatiza: "Sacar como ha sacado entre 600, 700, incluso se habla de 800 millones de chinos, de la pobreza más extrema muchas veces, en un periodo de tiempo tan corto y pasar de ser un país atrasado a ser la segunda potencia económica mundial, es inaudito, no se ha visto nunca", remacha.

Sacar a un país de la pobreza, ¿provoca una guerra?

Tanto calado tuvo el éxito económico de China en este aspecto "hasta el punto que tenemos ahora mismo a un EEUU —con el presidente [Donald] Trump, demócratas y republicanos todos juntitos, que han visto que China puede llegar a ser, no ya un rival, sino a desbancarle como potencia económica mundial—, lanzado a una guerra que a mi no me gusta llamar comercial".

"Ahora mismo [esta guerra] tiene su parte fundamental en asuntos comerciales como los aranceles, incluso ya hay algunas sanciones, pero es una guerra que en cualquier momento puede pasar de lo económico a lo militar. Hoy ya sabemos que [esa guerra] es permanente en el ciberespacio", manifiesta el experto.

"Una China que aspira a ser la potencia número uno para cuando se celebre justamente los 100 años de la creación del Estado chino en el 2049", concluye Fernando Moragón.