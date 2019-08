Macron o Johnson: ¿cuál es el más duro de la habitación?

Trato o truco

Este año Halloween llega recargada al Reino Unido. Y también a la Unión Europea. No hay que ir muy lejos para rememorardel presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando se expresó en referencia a la fecha tope para el Brexit del 31 de octubre. "Creo que es el plazo final", disparó en su intervención ante los miembros de la Conferencia Monetaria Internacional el pasado mes de junio. Y remachó para quitar todo resquicio de duda sobre su posición en este tablero: "Siempre me imaginaron como el tipo duro de la habitación en este asunto del Brexit. Sí, asumo ese papel", dijo quien desde hace nueve meses no es capaz de contener y dar soluciones a las reivindicaciones de los chalecos amarillos.

Mientras, desde las islas británicas, y desde que asumió como primer ministro, Boris Johnson, también habló envalentonado. A las buenas o a las malas, habrá Brexit el 31 de octubre, es lo que no se cansa de repetir en su contrapunto al inquilino del Elíseo, desde que es sabedor del apoyo incondicional que le brinda su mayor valedor: el presidente de EEUU, Donald Trump.

Lo pasado, pisado

Lejos están los tiempos —en calendario, pero sobre todo en percepción– de aquel abril de 2016 cuando el entonces presidente de EEUU Barack Obama lanzó una sentencia en Londres: "Reino Unido irá al final de la cola en las negociaciones comerciales con EEUU si abandona la Unión Europea", dijo tras reunirse con el entonces premier británico y protagonista primero y principal del Brexit, David Cameron.

Pasaron poco más de tres años, y el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, se plantó en Londres para afirmar que Washington apoyará un Brexit duro, es decir, sin acuerdo, y que Reino Unido está primero en la cola para un acuerdo comercial con su país.

Para el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, el movimiento de Bolton es clave para la política que al parecer quiere desarrollar Boris Johnson. "Los defensores del Brexit, incluso del Brexit duro, plantean que esa pérdida que podría sufrir la economía británica en sus relaciones con Europa, podría verse compensada, incluso de forma sobrada, por la mejora de las relaciones comerciales con otros entornos geográficos".

"Hacer visible esa opción a través de unas declaraciones tan claras del responsable de Seguridad Nacional de EEUU, como John Bolton, es algo muy importante especialmente en este momento en el que se van a tener que tomar decisiones en el Gobierno y en el Parlamento británico, muy claras y muy rotundas durante las próximas semanas", observa el analista.

Como el agua y el aceite, los discursos de Bolton y Obama no se mezclan: son la antítesis el uno del otro. Con esta espalda que le da EEUU a Reino Unido, quién no se podría imaginar a Johnson frente a Macron diciéndole: "Y ahora dime, ¿quién es el tipo más duro de la habitación?".

Zelaia opina que "evidentemente estamos ante un movimiento clave dentro de esa dialéctica que está enfrentando al conjunto de las élites occidentales en dos facciones: la globalista, muy cercana a determinadas élites financieras, y la facción populista, que está fundamentalmente encabezada por el Gobierno de Trump".

"Dentro de esa dialéctica nos encontraríamos con un paso al frente ya definitivo por parte del Reino Unido, saliendo de la dinámica de influencia de la élite globalista que controla básicamente la Unión Europea, y cambiando de bando ya claramente", concluye Adrián Zelaia.