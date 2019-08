Crecen agresiones a periodistas: "Buscar la verdad normalmente no genera amigos"

En ocasión de la fecha, Radio Sputnik conversó con Chema Suárez Serrano, doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

El también periodista constató que han aumentado los ataques contra "todas las personas que ejercen la libertad de expresión", tanto en situaciones de conflictos armados con en tiempos de paz.

"Yo personalmente pienso que cada vez hay más periodistas y por eso cada vez también aumenta una tendencia que ha sido común a lo largo de los años que es atacar al periodista", explicó.

Asimismo, insistió en que "un periodista no es solo quien trabaja en un medio de comunicación, o quien tiene un carnet profesional, o quien sea titulado en una universidad", sino que es un oficio que "está al alcance de millones de personas en todo el mundo" actualmente, fruto de "la popularización de las nuevas tecnologías".

"Hoy día todos llevamos un dispositivo en el bolsillo con conexión a Internet, lo que nos convierte a todos en potenciales periodistas", subrayó.

Chema Suárez Serrano, autor de diversos trabajos científicos sobre periodismo, libertad de expresión y derechos humanos, indicó que quizás el mayor obstáculo para el ejercicio periodístico provenga de los Gobiernos. Denunció que los mismos "solo quieren usar la capacidad de los medios de comunicación" para "difundir sus mensajes", sin que nadie haga preguntas "incómodas" y "molestas".

"Si un periodista debe guardarse de los delincuentes, de los terroristas, pero también tiene que guardarse de los Gobiernos, que se supone que deberían dar cobijo a la libertad de expresión, ¿en quién podemos confiar? Mi respuesta es que realmente no podemos confiar en nadie. Es la esencia misma del periodismo: no tenemos amigos, porque no nos debemos a nadie, solo a la verdad. Y buscar la verdad normalmente no genera amigos. El periodista se debe a la verdad y a los ciudadanos que tienen derecho a conocerla", señaló.

"Ni la verdad, ni la opinión pública son patrimonio de nadie", agregó.

Respecto a la importancia de la libertad de expresión, enfatizó que se trata de "una herramienta esencial para la democracia" que "consolida la dignidad de las personas, descubre a los tramposos, fortalece el derecho", entre otros efectos.

"Una sociedad informada es libre", manifestó.

Además, destacó el papel del periodismo en zonas de conflicto, citando en este contexto a importantes organismos internacionales.