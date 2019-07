Latinoamérica, territorio hostil

Los promedios dicen que en 2017 la tasa de homicidios a nivel global es de 6,1 por cada 100.000 personas. Pero el desglose desnuda la posición dramática en la que se ubica América Latina, con picos que son verdaderamente alarmantes.

Mientras el promedio del continente americano [Norte, Centro y Sudamérica] es de 17,2 – la más alta registrada en la región desde que se iniciaron los "registros confiables" en 1990– en África es de 13, en tanto que Asia con 2,3, Oceanía con 2,8 y Europa con 3,0, literalmente son otro mundo. Sus habitantes pueden estar tranquilos de que juegan en otra liga.

Si buceamos en territorio americano, de inmediato saltan las alarmas: Centroamérica 25,9, Sudamérica 24,2 y el Caribe 15,1. En particular, el caso de El Salvador con una tasa de 62,1 homicidios por cada 100.000 personas es perturbador.

Todos estos datos se desprenden de la investigación 'Estudio mundial sobre el homicidio 2019', publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC, por sus siglas en inglés].

Para el analista internacional Juan Aguilar, lo primero que hay que considerar en este estudio sociológico es la manera en que se ha efectuado y si tiene el rigor suficiente. "A los datos no los pongo en duda, quizá hasta a lo mejor son peores porque hay mucho delito encubierto que no sale a la luz", avisa.

Vea más: Al rojo vivo: aumenta la violencia y la militarización ciudadana en América Latina

El experto cree que de alguna forma estamos asistiendo a un fenómeno que es consecuencia de la globalización: igual que se globaliza la economía, se está globalizando el flujo de personas de unos países a otros, y también se globaliza el delito y el crimen.

"Cuando se produce un proceso en el cual es muy fácil trasladarse de unos países a otros y montar redes delictivas; cuando el caldo de cultivo se produce fundamentalmente en las grandes urbes, llenas de una población desarraigada de sus sociedades tradicionales que contenían una serie de muros éticos, morales, religiosos y de cualquier tipo, que impedían que sectores de la población acabaran en el mundo delincuencial, es normal que veamos cómo poco a poco se va globalizando también el crimen", advierte Aguilar.

Bajo el subtítulo "Enfrentando las causas de los homicidios", el estudio incide que entre los factores que impulsan los homicidios "figuran la desigualdad, el desempleo, la inestabilidad política, la prevalencia de los estereotipos de género en la sociedad y la presencia de la delincuencia organizada".

Además: Casi 2.800 mujeres fueron asesinadas en Latinoamérica en 2017 por razones de género

En este sentido, el analista ataca esta coyuntura desde lo sociológico. "Hay una sociedad de consumo que genera unas expectativas a muchísima gente que es imposible que al final pueda cumplir, con lo cual, crea una insatisfacción y una frustración brutal, lógicamente no en todas las personas. Hay quien se resigna, hay quien es un honrado trabajador y simplemente vive lo mejor posible. Hay quien se busca la vida, hay quien emprende alguna aventura empresarial", observa el periodista.

"Pero hay mucha gente que ve que lo más sencillo y a lo que puede alcanzar, es a entrar en el mundo del delito, en el mundo del crimen", remacha Aguilar.

El documento de la ONU resalta que "El estudio también señala la importancia de un modelo de Gobierno centrado en el estado de derecho, el control de la corrupción y la inversión en el desarrollo socioeconómico, incluida la educación, como elementos fundamentales para reducir la tasa de delitos violentos".

Te puede interesar: "Asesinatos de líderes sociales en Latinoamérica quedan impunes"

Aguilar reacciona ante estas medidas que sugiere el organismo internacional. "Esto yo lo vengo escuchando desde que era pequeño. […] Yo no creo que este tipo de soluciones lleven a ningún sitio. De hecho se vienen aplicando desde aquellos felices años '60 del desarrollo [la llamada 'Década del Desarrollo' por la ONU], y ya han pasado casi 60 años y los índices de criminalidad siguen subiendo".

"¿Qué estamos educando? ¿En adiestrar a unos chavales para que entren en un mercado de trabajo donde se les va a malpagar en precario? ¿Qué pasa? ¿Que no se van a dar cuenta, que son tontos? ¿Que no se dan cuenta de que por ahí no van a llegar a donde se les está vendiendo desde las televisiones, a donde tienen que llegar?", se pregunta indignado el experto.

"Este tipo de medidas, son en el mejor de los casos ingenuas, en el peor de los casos, son interesadas", concluye Juan Aguilar.