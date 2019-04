Ernesto Carrión, miembro del PSC: "La derecha nos quiere hacer retroceder hasta el siglo XIX"

Carrión explica que con el advenimiento de los casi dos períodos consecutivos de Gobierno que tuvo instalado en La Moncloa al popular Mariano Rajoy, muchas políticas y temas sociales en los que se habían avanzado con el también expresidente y socialista José Luis Rodríguez Zapatero, retrocedieron.

© REUTERS / Sergio Perez Pedro Sánchez, el superviviente que quiere mantenerse en el Gobierno de España

Así, con la vuelta del socialismo al poder de la mano de Pedro Sánchez en los últimos diez meses, Carrión señala que se han retomado cosas que habían sido desechadas, y se han notado algunos cambios sustanciales.

Por una parte, "se ha dado la verdadera importancia a la participación real de las mujeres dentro de una sociedad en todos los niveles; y por otra, el salario mínimo ha trepado de los 700 a los 900 euros".

Según sus palabras, esto es una demostración de que "España está remontando y las cosas van mejorando", al incidir en que "España ha recuperado el motor de la dinamización económica".

¿Avanzar varias casillas, o retroceder al punto de partida?

Ante la amenaza que podría representar un Gobierno integrado por lo que Sánchez ha dado en llamar 'las tres derechas', Carrión enciende la luz de alarma al detallar que sus propuestas, desde el punto de vista social son completamente negativas, aparte de "pasar nuevamente a las privatizaciones sin ninguna medida, y sinceramente eso es caminar hacia atrás".

Tema relacionado: Pedro Sánchez propone aumentar la capacidad de autogobierno de Cataluña

"A veces solemos decir, pero en este caso es real, no avanzar hacia adelanta, hacia una Europa plural, intercultural, como lo es en este siglo XXI, sino que la derecha nos quiere hacer retroceder, ya no al siglo XX, sino hasta el siglo XIX", advierte el miembro del PSC, quien de todas formas prefiere ser optimista:

"Esperamos que esta remontada no se pare en España, que este 28 de abril pueda el presidente Pedro Sánchez pueda continuar siendo presidente por cuatro años más, y que eso dé la posibilidad a que España vuelva a ser lo que fue, y lo que yo creo que todos en Europa y en el mundo entero quiere que España siga siendo".

La 'foto de Colón'

Carrión aludió a la instantánea que en febrero pasado unió de manera histórica a los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, y Vox, Santiago Abascal, en la Plaza Colón de Madrid y que para muchos constituyó todo un paradigma, teniendo en cuenta que estas tres fuerzas son las que actualmente gobiernan en Andalucía.

"Esa 'foto de Colón' lo que vino es a visibilizar es lo que ya toda España sabía de este 'trifachito' como se le dice aquí, que es este acuerdo que tienen estos tres partidos [para gobernar Andalucía] que podrían llevar a cabo también a nivel de toda España".

© AFP 2019 / Javier Soriano Candidato del PSOE al Congreso confía en que España no gire a la ultraderecha

Escenarios post-28-A

Al indicar que ya es complicado para colectivos como el inmigrante tener a partidos como PP y Ciudadanos en el Gobierno español, Carrión incide en que no se imagina cómo serían actuando junto a Vox. "Es que sinceramente no nos imaginamos a Vox en el Gobierno de España, porque no nos imaginamos ese escenario. O mejor dicho, si nos lo imaginamos, por eso estamos preocupados. Con un partido como Vox, unido a Ciudadanos y al PP gobernando España, sinceramente sería una lástima".

De arranque, lo que sí ve claro Carrión es un posible acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para gobernar España.

© REUTERS / Jon Nazca Pedro Sánchez se muestra dispuesto a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos

No obstante, se sincera al manifestar que Unidas Podemos es un partido que está en la línea progresista y ha apoyado al PSOE en muchas cosas, "algo que el presidente Sánchez ha agradecido públicamente en la televisión a su secretario general, Pablo Iglesias, acerca de que en estos diez meses de su presidencia varias propuestas sociales han podido avanzar y se han podido concretar gracias al apoyo en votos a los diputados de Unidas Podemos", concluye Ernesto Carrión.