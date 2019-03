¿Asaltó la CIA la Embajada norcoreana en Madrid y nadie vio nada?

El móvil de la irrupción, que tuvo lugar cinco días antes deentre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, habría sido obtener información sensible sobre Kim Hyok Chol, jefe de la delegación norcoreana en las negociaciones nucleares, y exembajador en España entre los años 2014 y 2017.

Varias revelaciones, muchas de ellas inquietantes, han salido a la luz en las investigaciones de periódicos como El Confidencial y El País sobre la ejecución del asalto y de todo lo que le rodea, tanto antes, como durante la penetración en la sede diplomática.

En este sentido, Alejandro Cao de Benós, delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales del Gobierno de Corea del Norte en España, se muestra cauteloso.

"Aunque en El País se dice que aparentemente la CIA podría estar involucrada y que se ha identificado a dos de los asaltantes como agentes de la CIA, deberemos esperar a que haya una confirmación oficial de ello, y desde luego, pues por lo menos, una condena a ese ataque, independientemente de quién lo haya hecho, por parte del Gobierno español, y que todavía no se ha producido".

Finalidad

El analista militar Juan Aguilar opina que el asalto fue "una 'operación de servicios', para entrar en la Embajada y conseguir información. Aquí se sospecha de la CIA porque es lo más lógico: ¿quién podría estar interesada en qué personas pueden a lo mejor estar colaborando con la Embajada de Corea del Norte? ¿Qué agentes pueden estar haciendo un servicio a Corea del Norte? Yo creo que va por ahí".

Mientras, Cao de Benós explica que la posible implicación de la CIA en el asalto, de momento son informaciones filtradas de estos periodistas que tienen contactos en el interior del Centro Nacional de Inteligencia, pero no hay nada oficial todavía. Ha habido informaciones contradictorias respecto a lo que pasó"

Además: Dos de los asaltantes de la Embajada de Corea del Norte en Madrid tendrían vínculos con la CIA

El diario El País destaca que uno de los aspectos más oscuros del asalto es el presunto interrogatorio al que el jefe del comando, que se hacía llamar El Empresario, sometió al encargado de negocios, quien está al frente de la delegación diplomática desde que fue expulsado el embajador. El jefe del comando habría separado al diplomático del resto de los rehenes y se encerró a solas con él. Aclara que no se sabe lo que pretendía, pero el actual responsable de la misión de Pyongyang en Madrid probablemente sabe muchas cosas de Kim Hyok Chol.

Alejandro Cao de Benós sentencia que "de confirmarse que EEUU está detrás del ataque a la sede diplomática, desde luego eso tendrá un peso importante en cualquier futura negociación nuclear".

"Es evidente que han ido a buscar información y efectivamente a interrogar a esta persona porque digamos que es el que más nivel tenía y que podía dar algún tipo de información. Y habrá un informe interno de la Embajada a Pyongyang donde seguramente hay mucha más información de la que tiene ahora mismo aquí la policía. Porque sabrán lo que se han llevado y lo que no, y lo que se ha preguntado y lo que no. Eso aquí la policía no lo tiene", concluye Juan Aguilar.

Circunstancias

El orden cronológico indicaría que en los días previos al asalto se habría producido un incendio en el transformador eléctrico y la antena telefónica que se encuentra junto a la parcela de la Embajada —que tiene asiento en un chalé-, algo que estaría vinculado al ataque. Además, aquel 22 de febrero las farolas que circundan al chalé estaban a medio gas.



Al respecto, Aguilar explica que en cada Embajada la seguridad interior está en manos del país al que representa. Pero en este caso, y por tratarse de España, la protección exterior de la misma "es obligación de la Guardia Civil, del Grupo de Apoyo Operativo [GAO] […] y más en un Estado

Pero Aguilar remarca una excepción: "salvo que la sede diplomática prescinda de la seguridad externa, que diga que no la necesita y que prefiere no tenerla". Y la razón es que "muchas veces lo que hace la policía que te protege, es vigilarte", explica el periodista, al indicar que este puede ser el caso de la Embajada de Corea del Norte en Madrid.

No obstante, debido al contexto de los hechos, el experto hace un matiz. En este sentido, surgen interrogantes sobre más elementos que habrían facilitado la irrupción. Así se lo plantea Juan Aguilar, pues en el momento del ataque no había protección exterior perimetral en la sede diplomática: "¿lo había pedido la propia Embajada, o desapareció en el momento del asalto?", se pregunta el analista.Al respecto, Aguilar explica que en cada Embajada la seguridad interior está en manos del país al que representa. Pero en este caso, y por tratarse de España, la protección exterior de la misma "es obligación de la Guardia Civil, del Grupo de Apoyo Operativo [GAO] […] y más en un Estado con alarma terrorista de nivel 4 , todo lo que son edificios públicos que tengan una importancia crítica , [como una Embajada, su protección] es obligación de la división de apoyo operativo de la Guardia Civil", subraya el experto.Pero Aguilar remarca una excepción: "salvo que la sede diplomática prescinda de la seguridad externa, que diga que no la necesita y que prefiere no tenerla". Y la razón es que "muchas veces lo que hace la policía que te protege, es vigilarte", explica el periodista, al indicar que este puede ser el caso de la Embajada de Corea del Norte en Madrid.No obstante, debido al contexto de los hechos, el experto hace un matiz.





"Aun así, aunque lo hubieran pedido ellos [prescindir de la protección externa], en una zona tan sensible, ¿nadie se dio cuenta de nada? Frente a la Embajada de Corea del Norte, a 600 metros del Centro Nacional de Inteligencia, se queman unas farolas, se queda todo a media oscuras, ¿y nadie, nadie dice '¡uh, qué raro!'? ¿Nadie sospecha nada? 'Por si las moscas' [debieron patrullar], que está allí el CNI. Esto es lo que llama la atención", observa Aguilar.



© REUTERS / Athit Perawongmetha EEUU envía a Hanói más de 200 agentes secretos ante la cumbre Trump-Kim "¿Eso significa algún tipo de colaboración de los servicios españoles? Pues no. Si ha habido negligencia, primero, habrá habido una disculpa discreta, nadie se habrá enterado, del Gobierno español a Corea del Norte. Segundo: la Guardia Civil no comete esas negligencias. Si tenían orden de estar allí, estaban allí, y no se casan ni con Dios porque se juegan el puesto de trabajo", señala Aguilar.



El también periodista señala que "cuando una Embajada prescinde de la seguridad exterior, entra en otro riesgo, que es que ocurra lo que ha ocurrido: que un servicio [secreto o de inteligencia] de otro país, entre en tu Embajada".



Al respecto, a Cao de Benós no le consta que la Embajada haya rechazado la protección exterior de la sede. No obstante, aclara que "nunca he preguntado sobre ello a nuestros diplomáticos. […] Aquí en España desde que ha existido la Embajada, nunca ha tenido ningún tipo de seguridad, ni por parte pública del Gobierno español, ni tampoco se han contratado servicios privados, excepto alguna patrulla de la Policía Nacional que acudía cuando realizábamos alguna celebración, como por ejemplo el Día Nacional [de Corea del Norte] a la que acuden embajadores de muchos países y otras personalidades".

Cao de Benós subraya que a excepción de esas fiestas y recepciones importantes, la realidad es que la sede diplomática no contaba con ningún tipo de seguridad, "y no creo que en cualquier caso la Embajada lo rechazara".

Precisamente en este contexto, Aguilar reitera que estamos ante dos escenarios posibles: que la Embajada hubiera renunciado, con lo cual no habría vigilancia externa —tendría que existir la interna-, o que no renunciara y que entonces alguien ordenara quitar la vigilancia para facilitar el asalto".





"Tanto el CNI como la policía en general cuentan con muy pocos medios, eso es sabido por cualquier persona en España, que no tienen realmente un presupuesto importante. Y desde luego desde el principio yo sabía que el CNI no estaría involucrado en nada de esto. Es una coincidencia de que la zona donde se encuentra la sede del CNI y la Embajada, es de alto standing, de Embajadas y personalidades importantes que residen en Madrid", incide Cao de Benós.





En tanto, Juan Aguilar cita como ejemplo que en la Embajada de Rusia en Madrid hay dos Guardias Civiles permanentemente. "Pero además tienen allí su garita con cristales blindados. Están perfectamente instalados".