Trump el precoz: Vietnam, no apto para EEUU

La incontinencia, o algo muy parecido, sacó a la luz y dejó a la vista de todos a 'Trump el precoz': a mesa puesta –literalmente– decidió darle un golpe, levantarse de las negociaciones con el líder norcoreano, y dejar a todo el mundo sin banquete, y a él, peinado y sin salir en la foto.

© REUTERS / Leah Millis Regateo en pie de igualdad: EEUU y Corea del Norte libran una batalla de titanes

La ilusión llevó al desencanto, sobre todo a la parte asiática, según se desprende de las palabras del ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, quien sentenció que era mentira lo que previamente había declarado Trump, de la mano y a la vera de su secretario de Estado, Mike Pompeo, acerca del abrupto final de las negociaciones.

Las palabras de Trump fueron las siguientes: "Ha sido por las sanciones. Básicamente, querían que fueran levantadas por completo y no podíamos hacer eso. Estaban dispuestos a desnuclearizar una gran parte de las zonas que queríamos, pero no podíamos renunciar a todas las sanciones por eso. Así que seguiremos trabajando y ya veremos".

Tema relacionado: ¿Qué le pidió Kim a Trump en Hanói?

© AP Photo / Susan Walsh EEUU sostiene que Kim no estaba preparado para dar más pasos

Tras esto fue que llegaron las palabras cargadas de indignación de Ri Yong-ho. Afirmó que Kim Jong-un no había pedido el levantamiento de las once resoluciones de sanciones de Naciones Unidas que pesan sobre el Gobierno, sino de las cinco que son la espada de Damocles en la economía civil. A cambio, había ofrecido bajo la supervisión de inspectores de EEUU, desguazar el complejo nuclear de Yongbyon, instalaciones de plutonio y uranio incluidas. Pero a Washington esto le pareció insuficiente.

Más información: EEUU no quiere levantar sanciones a Corea del Norte sin un programa de desnuclearización

"Cuando EEUU nos pidió dar un paso más, quedó claro que no iba a aceptar nuestra propuesta", lamentó Ri Yong-ho. Para más INRI, otro funcionario norcoreano habría confesado a la agencia Yonhap que "Kim Jong-un puede haber perdido el apetito por seguir negociando con EEUU".

En este sentido, el Dr. Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid subraya que siempre "la parte [negociadora de] Trump es la más imprevisible, no solamente en relación con este tema, sino que es una nueva forma de hacer diplomacia, de hacer política que les está volviendo locos a los técnicos de su propia Administración y a los funcionarios de la Casa Blanca".

La crónica de los hechos dice que primero se reunieron a solas ambos líderes durante 45 minutos, con la única presencia de sus intérpretes, a quienes se unieron más tarde sus equipos negociadores para una sesión de dos horas. Pero justo antes del almuerzo Trump dio el plantón y un portazo: la mesa puesta con vajilla y todo del comedor del Metropole de Hanói donde debieron comer las dos delegaciones, ahí se quedó.

"La iniciativa de Trump hay que insertarla en una forma de gobernar un poco chapucera: contradictoria, improvisada, con cambios, con arranques, con idas y venidas. Es decir, con una ausencia de estrategia o de plan de trabajo a medio plazo, si acaso", observa el analista.

© REUTERS / Leah Millis Trump afirma que las conversaciones con Kim continuarán luego de la cumbre de Hanói

Tal vez en el aperitivo de la cumbre estuvo la clave. A las palabras de Kim, quien señaló que "Si no estuviera dispuesto a hacer eso [desnuclearizar], no estaría aquí en este momento", Trump replicó que la rapidez con la que se consiga la desnuclearización "no es tan importante. No tengo prisa".

Nada de esto impidió la vanagloria de Trump: "Siempre estoy preparado para retirarme: nunca tengo miedo de retirarme de un acuerdo".

"Tal vez esto genere una reacción en contra y el presidente norcoreano adopte una posición un poco menos aventurera con sus experimentos nucleares. A lo mejor a EEUU este tiro le va a salir por la culata y se van a conformar nuevas alianzas en esa zona del mundo que no solamente no van a permitir el aislamiento y la contención de China y de Rusia, sino que lo que van a provocar es una reducción de la presencia política norteamericana en la zona", concluye el Dr. Armando Fernández Steinko.