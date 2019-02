Europarlamentarios: ¿acoso a una becaria en Bruselas?

Mobbing es el término de moda, a lo que tradicionalmente se conoce como acoso laboral. O lo que el refranero popular español define como 'acoso y derribo'. Es lo que están haciendo algunos eurodiputados y algunos medios internacionales con una becaria rusa de 21 años que se desempeña como asistente del eurodiputado francés Aymeric Chauprade.

La eurodiputada liberal española Beatriz Becerra se lo ha tomado muy en serio. En lo que se ha transformado a estas alturas prácticamente en una cacería de brujas o un cuasi escrache, se embanderó con 'la causa'. Con un tuit ha dejado caer prácticamente que esta estudiante de 21 años que realiza prácticas, es una espía.

Putin ha pretendido entrar hasta la cocina del @Europarl_ES de la mano de uno de los eurodiputados de Le Pen (ahora en el grupo de Salvini) contratando como becaria a la hija del portavoz del Kremlin.

Y a algunos nos llaman exagerados por no quitarles ojo!https://t.co/Uh3l0Z5zCX https://t.co/F7BYL1xGSK — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 25 февраля 2019 г.

​"Como patriota francés, como ciudadano francés, nunca tomaría riesgos en términos de seguridad para mi país o para la UE en lo que se refiere a datos confidenciales. […] Considero un escándalo acusar a esta joven de ser una presunta espía en el Parlamento Europeo", respondió un indignado Chauprade.

Esta campaña propagandística y antirrusa montada por varios eurodiputados está siendo respaldada y repicada, como también es tradicional, por los mismos medios de siempre, entre los que se destacan El Confidencial, que tituló uno de sus artículos "La hija del portavoz de Putin se 'cuela' como becaria en la Eurocámara", o el diario El País de España, que insiste en dar el 'do de pecho' rusófobo.

Se llama Elizaveta Peskova, tiene 21 años y es becaria en la Eurocámara. Todo normal si no fuera porque su padre es uno de los hombres fuertes de Putin. Sus movimientos por los pasillos de Bruselas inquietan. Una historia de sospechas con @mrsahuquillo https://t.co/QHaW7wQi8f — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 26 февраля 2019 г.

La venta que hace de su artículo el periodista del diario el País no dista mucho de lo que despertó en la 'impresión' de Euronews, que en su artículo titulado 'El escándalo de la becaria rusa del Parlamento Europeo', se puede leer: "El problema radica en que es hija de portavoz del presidente ruso". Que es más o menos lo mismo que decir "Todo normal si no fuera porque su padre es uno de los hombres fuertes de Putin".

Todo, porque Elizaveta Peskova, quien estudia derecho y relaciones internacionales en París y realiza su pasantía en el Parlamento Europeo como asistente del diputado francés, es hija del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskvov.

A estas voces cargadas de sentencia, Chauprade supo darles una respuesta contundente: "En nuestra civilización occidental juzgamos a las personas por sí mismas, no por sus lazos familiares". Algo que puede ser interpretado como que en Bruselas, o hay una pérdida de memoria, o una pérdida de valores.

El accionar de la eurodiputada Becerra ya es pertinaz y roza lo obsesivo. No sólo porque dedica tuits prácticamente a diario a esta situación, sino porque además envió una carta al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

"Quiero solicitarle formalmente que el Parlamento Europeo actúe de forma inmediata e inequívoca contra el eurodiputado responsable de este uso perverso de la institución y sus recursos, que implica una intencionalidad evidente, dada la comprometida trayectoria de dicho eurodiputado al servicio de los intereses rusos".

Parece que en esa institución a sus funcionarios le sobran dos cosas: mucho aburrimiento y tiempo libre.

Este asunto de la becaria de Putin debería hacernos reflexionar: las instituciones europeas no pueden ser tan ingenuas. #Rusia trabaja para desestabilizar la UE, esto no es una hipótesis. Debemos protegernos. https://t.co/YgcgpFUMpA — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 27 февраля 2019 г.

No obstante, El Confidencial quiebra una lanza por el diputado francés:

"Una fuente parlamentaria señala que Chauprade no tiene acceso a información especialmente sensible, y tampoco así Peskova como becaria. En general, señalan fuentes parlamentarias, ningún becario tiene acceso a información confidencial, pero en este caso tampoco lo tiene el eurodiputado. El Parlamento Europeo es una institución bastante transparente, cuyos documentos suelen ser públicos, y Chauprade no ocupa ninguno de los puestos clave que manejan información destacada. De hecho el eurodiputado francés es uno de los menos activos en el proceso legislativo de la Eurocámara".

José Luis Orella. Dr. en Historia y Derecho y profesor de la Universidad San Pablo CEU, hace una radiografía del tinglado que ha montado en Bruselas un puñado de políticos.

"Por una parte, cuando los servicios de inteligencia de cualquier país deciden 'meter' personas, no las 'meten' tan caracterizadas, y menos hijos de personas conocidas de cualquier país. Ya es un poco ridiculizar a los servicios de inteligencia de cualquier país".

Orella descalifica completamente lo que está pasando, al tildarlo de "un tema burdo, aparte del disgusto que le habrán pegado a esta cría –porque tiene 21 años, yo tengo los alumnos de esa edad–, que estemos a menos de tres meses de la campaña electoral [por las elecciones europarlamentarias], y ya se inicie de una manera tan brusca, atacando a esta becaria de ese modo, cuando muchísimos eurodiputados están contratando […] directamente a familiares suyos, sencillamente para quedarse con mayores sueldos, que han sido los escándalos de muchos eurodiputados.

"Aquí lo principal es que ha empezado ya la campaña electoral [al Parlamento Europeo] de manera muy sucia", sentencia José Luis Orella.

En tanto, desde EEUU NBC News informó que el presidente, Donald Trump, autorizó personalmente una operación cibernética durante los pasados comicios intermedios, que habría dejado sin acceso a internet a la Agencia de Investigación de Internet (IRA), entidad rusa a la que la inteligencia estadounidense acusa de haber intervenido en las presidenciales de 2016.

Citando fuentes anónimas, el medio informa que se trata del movimiento más agresivo conocido hasta la fecha por parte de la administración Trump en dirección a Rusia. La acción fue realizada por el Comando Cibernético de EEUU que trabaja con la información de inteligencia recopilada por la Agencia de Seguridad Nacional.

Además: NBC: Trump dio su visto bueno para un ciberataque contra Rusia

Algo que no es una noticia tan fresca. Y es que en septiembre del año pasado, el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, anunciaba que Trump había autorizada ataques cibernéticos contra Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

"El presidente ha decidido que eso encaja con nuestro interés de seguridad nacional, no porque queramos que haya más operaciones ofensivas en el ciberespacio, sino precisamente para crear las estructuras de disuasión que demostrarán a nuestros adversarios que el coste (de atacarnos) es demasiado alto", manifestó Bolton por entonces.

Para Orella se trata simplemente de un intento de demostración de fuerza, sobre todo para consumo interno. Incide en que "EEUU quiere dar una imagen de seguridad, de independencia, y que la sociedad norteamericana no está desvalida, como [] cuando se desarrollaron las elecciones presidenciales en las que ganó Donald Trump".

Te puede interesar: Cuando Estados Unidos te quiere enseñar lo que es democracia y libertad

"Parece que la sociedad norteamericana se quedó perpleja ante los furibundos ataques de los portavoces del Partido Demócrata, que al denunciar la injerencia rusa, lo que hacían era reforzar la votación de Trump en el sentido de que la Administración Demócrata había sido débil, por lo que EEUU no estaba tan protegido en ciertos ámbitos –como las nuevas tecnologías– hasta este momento. En ese aspecto, lo que está planteando ahora Donald Trump es una vez más, como es muy típico en él, reafirmar esa seguridad de que él es un presidente que cumple con EEUU, y que su país sigue siendo una potencia militar", concluye el Dr. José Luis Orella.