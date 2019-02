Conferencia de Seguridad de Múnich: ¿todos contra todos o hacia el reencuentro?

El vicepresidente norteamericano, Mike Pence, exigía máxima dureza con Moscú y estaba visiblemente descontento con que aliados europeos no se apresuran a aumentar sus gastos militares, es decir, para que destinen el 2% de su producto interior bruto en el mantenimiento de la OTAN.

Su retórica contrastó mucho con la de la canciller alemana, Angela Merkel. Obviamente, no lucía de simpatía con Rusia, pero defendió, entre otras cosas, que "desde el punto de vista geoestratégico Europa no está interesada en romper sus relaciones" con el gigante euroasiático, en particular, en materia energética.

También saltaron a la vista los desacuerdos entre ambos socios en lo que tiene que ver con Irán, insistiendo la parte estadounidense en que sus aliados europeos deben cortar todos los vínculos con la nación persa. Deben, asimismo, reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, según Washington.

El declaraciones a Radio Sputnik, el analista político español Javier Hurtado, presidente de la Comunidad Demócrata de Jóvenes de Europa, indicó que no solamente hay intereses "confrontados" entre EEUU y la UE, sino que también entre los propios países del bloque comunitario, por ejemplo, respecto al gasoducto Nord Stream 2, entre cuyos adversarios mencionó a Polonia y países bálticos. Dijo, al mismo tiempo, que es poco probable que Berlín vaya a "renunciar" al proyecto "win-win", es decir, que aseguraría la llegada a Alemania de "materia energética a buen precio" y a Rusia de "divisas necesarias".

Entre los puntos de encuentro entre Bruselas y Moscú citó el pacto nuclear con Irán, al calificar como "razonable" el que sean partidarios de mantenerlo. Señaló, en este contexto, que Rusia y la UE deben trabajar más en volver al entendimiento.

"Yo soy de los que apuesto, y lo he dicho siempre, por una Europa real desde Lisboa hasta Vladivostok", manifestó.

Al mismo tiempo, se desprende de las declaraciones de Javier Hurtado que el mundo no está tan polarizado como pudiera parece a juzgar por los pronunciamientos hechos en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Te puede interesar: Conferencia de Múnich: el orden neoliberal confiesa sus temores pero ignora sus problemas

No descartó, por ejemplo, que detrás de los cruces entre Washington y Moscú en torno al tratado INF sobre misiles de medio y corto alcance se encuentre un interés recíproco en que se llegue a un nuevo acuerdo que considere la aparición en el mapa mundial de auténticas potencias militares como China.

"Creo que hay buena voluntad de parte del presidente Trump y el presidente Putin de llegar a ciertos acuerdos", subrayó Javier Hurtado, al mostrarse convencido de que, "a nivel privado", la relación entre Rusia y EEUU es "mejor" de lo que puede pensarse por "lo que se dice en público".

"Esa confrontación a veces es un paso atrás para dar dos pasos adelante", enfatizó.