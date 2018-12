Brutal injerencia en seguridad nacional: España cae víctima de manipulación británica

La política española no se maneja desde Madrid. Tampoco está siendo manipulada por Moscú, como podría pensarse a juzgar por una prensa dominante obsesionada por la omnipresente mano del Kremlin. Es Londres quien determina el rumbo de la nación ibérica. Es lo que se deduce de la denuncia que acaba de desvelar el diputado británico Chris Williamson.

El político envió una carta al presidente español donde deja al desnudo el protagonismo del Reino Unido en impedir la designación del coronel Pedro Baños como director de Seguridad Nacional en el Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez trascendió que se barajaba la candidatura de ese militar, estalló una fuertísima campaña de desprestigio en su contra, logrando evitarse su nombramiento.

He enviado esta carta al Sr. PG sobre la campaña hecha por en contra del nombramiento de Pedro Baños como director de DSN de España.



España es un verdadero aliado y amigo, y lo que pasó es un escándalo que debe ser investigado a fondo.



— Chris Williamson MP

​Esos ataques fueron financiados por el Ministerio de Exteriores británico, afirma Chris Williamson. Fruto de formular una pregunta parlamentaria al secretario de Estado para Europa del Reino Unido, Alan Duncan, obtuvo la confirmación de que Londres destinó más de 2 millones de euros en un proyecto para "defender la democracia" llamado 'Iniciativa de Integridad'. Para su ejecución se encargó a The Institute for Statecraft, una ONG con sede en Escocia, lo cual implicó actividades en distintos países, entre ellos España, a manos de "periodistas, expertos en think tanks, académicos e incluso políticos". Es en ese marco en el que "los principales medios de comunicación" y "personas influyentes en redes sociales" prácticamente machacaron a Pedro Baños, sostiene el parlamentario.

En este contexto, se puede recordar publicaciones de periódicos como El País de España. En tono alarmista, el diario escribía que "el candidato a director de la Seguridad Nacional es un defensor de Rusia", citando sus declaraciones donde desaconsejaba provocar al gigante euroasiático, país que "tiene de todo" lo que carece la Unión Europea.

Además, el medio acusaba a Pedro Baños de ser "un frecuente colaborador" de Sputnik, mientras que en realidad nos atendió en una sola ocasión. En noviembre de 2015 habló con nuestro programa, donde, entre otras cosas, llamó a romper "esa dinámica de enfrentamiento" entre Moscú y Bruselas, insistiendo en que hay que "volver a hermanar".

"Muchas veces se acusa a Rusia de falta de principios democráticos, pero hay que tener en cuenta que las sociedades de la UE tampoco son absolutamente perfectas desde el punto de vista democrático. Todos tenemos nuestras realidades y todos tenemos que mejorar al unísono", señaló.

"Hay que ser muy prudente a la hora de actuar contra Rusia. Hay que comprender no solamente el carácter de sus dirigentes, sino la idiosincrasia de todo un pueblo. Es un pueblo sufrido, un pueblo forzado, un pueblo duro, un pueblo que ha pasado muchas penalidades y que, además, sería capaz de resistir probablemente mucho más que algunas sociedades de la UE", agregó.

En declaraciones a Radio Sputnik, el presidente del grupo español Iberatlantic Global Corporation, Pedro Mouriño, calificó como "realmente escandalosa" la actuación del Reino Unido.

"Se habla tanto de las injerencias rusas, pero realmente los que están ejerciendo diariamente las injerencias en este caso son los británicos", manifestó.

"Me parece que el Gobierno español tiene que actuar y tiene que hacer una investigación a fondo de lo que ha ocurrido con este nombramiento y, probablemente, al señor Baños hay que pedirle disculpas públicas por lo que ha sido una cacería profesional y personal", añadió.

Asimismo, Pedro Mouriño se mostró perplejo ante las críticas a Pedro Baños por intervenir en medios como Sputnik, "cuando él ha hecho más de 400 entrevistas a distintos medios de comunicación de todo tipo de todos los países".

"No sé por qué hay un doble rasero, no sé por qué hacer una entrevista y emitir tu opinión con un medio como puede ser Sputnik o RT te inhabilita para poder tener un cargo en el Gobierno español, porque por esa regla de tres cualquier persona que haya hecho cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de entrevista con cualquier otro medio extranjero también está inhabilitada", aseveró.

Según se desprende de las palabras de Pedro Mouriño, las autoridades españolas parecen darse cuenta de que están siendo manipuladas en lo que tiene que ver con sus políticas hacia Rusia. La reciente visita a Madrid del canciller Serguéi Lavrov sería una confirmación de ello, apuntó.

"Yo creo que el Gobierno español después de ese episodio y de otros se sentía indudablemente muy incómodo con el Gobierno ruso, y producto de esa incomodidad fue probablemente el viaje del canciller Lavrov para tener ciertos entendimientos. Y algunas consecuencias sí que ha tenido. Por ejemplo, han vuelto a arribar al puerto español de Ceuta los barcos de la Armada rusa que llevaban ya varios años sin hacer escalas", dijo Pedro Mouriño, al subrayar, no obstante, que se debería "hacer mucho más" para avanzar las relaciones bilaterales.