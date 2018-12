El 'gol fantasma' de Trump en Siria

Trump cantó dos cosas: una increíble, y otra difícil de creer. Y aunque parezca que estos dos términos significan lo mismo, no es así. Al menos en este caso. 'Increíble' en el sentido más estricto de la palabra: que directamente no es creíble, que no se sostiene, que no resiste un archivo. En cambio, lo de 'difícil de creer', ya es más fácil de entender.

En fútbol, un 'gol fantasma' es un gol que no se ha producido, aunque suba al tanteador. Así, el jefe de Estado norteamericano gritó su 'gol fantasma' desde su palco favorito: los jardines de la Casa Blanca, y se fundió en un abrazo tan infinito como imaginario con su gran auditorio twitteriano a través de un vídeo.

​Lo hizo sin darse cuenta de que hay un tipo de VAR [dispositivo que sirve para evitar que los 'goles fantasmas' suban al tanteador] que existe desde hace tiempo, que es muy anterior al que se usa en los campos de fútbol, y que está al alcance de todos en los medios de comunicación. Noticias, que les dicen, y que están sustentadas en documentos que se recogen directamente en los lugares de los hechos y en diferentes formatos, entre los que se destacan los vídeos y las fotografías.

Cosa increíble: "Hemos derrotado a ISIS [Estado Islámico] en Siria, mi única razón para estar allí durante la Presidencia".

Esta afirmación no dio ni si quiera para una reacción. De nadie. Era demasiado. Sólo al ser consultado en su rueda de prensa anual, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se limitó a responder que "En cuanto a la victoria sobre ISIS, en general estoy de acuerdo con el presidente de EEUU", dijo sin más. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

El presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, señala que Trump se ha apuntado el tanto. No obstante, afirma que "evidentemente el tanto no es de los norteamericanos, es de los rusos, junto a Hezbolá e Irán, que son los que realmente han conseguido, junto a las Fuerzas Armadas sirias, dar una vuelta a la situación y conseguir el éxito de expulsar a los diferentes grupos yihadistas de Siria y recuperar la casi totalidad del territorio".

En el fondo, "Trump va a por China", explica Moragón, e incide en que para poder lograr su objetivo "lo primero que tiene que hacer es ganarse al menos cierto apoyo, o la neutralidad, de Rusia. Y para esto un primer paso es retirarse de Siria. Y luego, un segundo paso que habría que hacer es retirar las sanciones contra Rusia. Vamos a ver si cumple con la retirada", dice el analista con escepticismo.

Cosa difícil de creer: "Tras la victoria histórica contra el Estado Islámico, ¡es hora de traer a nuestros grandes jóvenes a casa!"

Esta afirmación sí que se encontró con una variada gama de respuestas, a la que Putin también respondió: "es posible", dijo, respecto a que se concrete la retirada de tropas. No obstante, recordó con tino que no es la primera vez que EEUU promete abandonar los territorios en los que tiene presencia militar. "Casi todos los años dicen que retirarán sus tropas de Afganistán", y remachó que tras 17 años las tropas estadounidenses "se mantienen ahí".

Hubo otras reacciones sobre esto. El primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal de Rusia, Alexánder Sherin, señaló que detrás de estas declaraciones de Trump "Quizás se esté preparando algún tipo de provocación", al indicar que si ésta se llega a dar, Trump mencionaría el retiro de tropas "para que no haya sospechas hacia el lado estadounidense".

Por su parte, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta del Parlamento ruso, Konstantín Kosachov, recuerda que hay una presión interna en EEUU para que Trump no se entrometa en los asuntos de los demás sin dejar de proteger los intereses nacionales. "La decisión, por lo tanto, puede tener un doble fondo: retirar a los estadounidenses, pero continuar operando a través de aliados, incluidos los no oficiales y los cuestionables", aseveró Kosachov.

A estas hipótesis parece validarlas el propio portavoz del Departamento de Defensa, Robert Manning, quien declaró a Sputnik que EEUU continúa trabajando con sus aliados en Siria pese a los informes de que la Administración Trump haya decidido retirar por completo a las tropas estadounidenses en Siria.

Asimismo, según unas declaraciones que habría hecho a The Wall Street Journal un oficial del Pentágono bajo condición de anonimato, Trump también ha ordenado replegar hasta la mitad de los 14.000 efectivos desplegados en Afganistán.

Moragón observa que esto demuestra la lucha interna en el establishment norteamericano y las contradicciones que esto produce. "Si Trump pudiera, lo retiraría todo de Siria porque allí poco pueden hacer ya los norteamericanos en su propio beneficio. [EEUU] Tiene el problema kurdo. Y es que la mayoría de las fuerzas norteamericanas están [basadas] en la zona kurda [en Siria], y ahí tienen un problema gordo".

"Por un lado EEUU siempre ha apoyado al YPG –las milicias kurdas– que han ganado mucho más territorio respecto al que tenían originalmente. Los kurdos quieren tener una autonomía, pero los turcos incluso le niegan la posibilidad de tenerla dentro de Siria. De hecho Turquía ha amenazado muchas veces con invadir los territorios del Kurdistán sirio. Entonces los estadounidenses están en una posición en la que, ni pueden irse, ni pueden quedarse", sentencia Fernando Moragón.