Putin vuelve a poner a todos en su lugar

Diáfanas y contundentes. Así volvieron a ser las manifestaciones del jefe de Estado ruso respecto a los tópicos más candentes de la agenda internacional.

"Se habló de si nosotros —en particular yo— estamos dispuestos a usar el arma de exterminio masivo para defender nuestros intereses. Quiero recodar lo que dije antes: en nuestra doctrina de uso del arma nuclear no figura el ataque preventivo", dijo Putin.

El Dr. en Geopolítica de la Universidad de Pisa, Rolando Dromundo, explica que "la posición en términos de la posesión de armas nucleares no ha cambiado mucho en los últimos años: es la garantía de la aniquilación masiva por parte de las grandes potencias. Esto es el equilibrio que ha permitido justamente coexistir a las grandes potencias desde la Guerra Fría y que se ha modificado en la cuestión de las potencias que participan".

Para el analista, "al final China, Rusia y EEUU tienen un arsenal nuclear capaz de garantizar la destrucción recíproca de cualquiera de los otros, y eso hace imposible para cualquier persona con un mínimo de cerebro, buscar atacar al otro", observa.

En otra instancia de su exposición, Putin se refirió a su par de EEUU, Donald Trump. "Tenemos diferentes puntos de vista sobre algunas cosas y enfoques, pero es una discusión normal entre dos socios. No comparto la opinión de aquellos que dicen que no escucha a nadie, esto no es cierto", zanjó, al indicar que ambos mantienen un diálogo profesional, y que Trump "reacciona a los argumentos del interlocutor".

El mandatario ruso asimismo defendió los encuentros que mantuvo con el inquilino de la Casa Blanca, al señalar que fueron más positivos que negativos, "pues es mejor comunicarse y mantener contactos que pelearse sin parar".

Dromundo entiende que si algo tiene Putin es que "sabe analizar y estudiar perfectamente a sus adversarios, y en este sentido ha tenido una actitud mucho más inteligente que no se ha visto tan confusa como la del Gobierno de EEUU, donde se ven opiniones muy diferentes. Una cosa es lo que tuitea Trump, y otra lo que hace. Otra cosa es lo que hacen el secretario de Estado o el de Defensa, y otra, lo que hace el Congreso de EEUU, entonces hay mucha confusión en ese sentido. La actitud de Putin ha sido más lineal", subraya el experto.

El Dr. en Geopolítica expresa que "la posición que ha tratado de defender [Putin] sobre el interés de Rusia en la relación con Trump ha sido mucho más astuta, por llamarlo así, considerando la diversidad de posiciones que hay en EEUU sobre cómo se quisiera afrontar la relación con Rusia".

Lavrov no descarta una nueva reunión entre Putin y Trump

En otro pasaje de su intervención, y al comentar las relaciones de Rusia con Arabia Saudí, Putin endilgó cierta responsabilidad a EEUU en la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, por contar éste con residencia en el país norteamericano. Al mismo tiempo, denunció el doble rasero de algunos países hacia Rusia, al comentar el presunto asesinato de Kashoggi.

"Respecto a Rusia, de vez en cuando, se emprenden algunos pasos, incluso las sanciones, bajo unos pretextos inventados […] y sin que haya prueba alguna; al mismo tiempo dicen que se produjo un asesinato en Estambul, pero no se emprende paso alguno. […] Es necesario que haya un enfoque único ante los problemas de este tipo", dijo.

Algo que fue interpretado como una clara referencia al caso Skripal por el cual varios países occidentales decidieron sancionar a Rusia sin que nadie haya presentado prueba alguna, mientras que desde Turquía ya se filtra información acerca de que Khashoggi fue presuntamente asesinado en el consulado saudí, pero ningún país de Occidente ha alzado la voz para pedir sanciones contra Riad.

En este sentido, Putin subrayó la necesidad de esperar a los resultados de la investigación del caso Khashoggi antes de estropear las relaciones con Arabia Saudí. "Primero, debemos esperar los resultados de la investigación, ¿cómo Rusia puede estropear las relaciones con Arabia Saudí sin saber realmente qué sucedió allí?", expresó.

"Por supuesto que hay mucha hipocresía de Occidente. Ellos no critican a los que no respetan los derechos humanos, ellos critican a los que no están alineados geopolíticamente. Ese es el punto nodal. Acá no se trata tanto de denominarles como países colaboradores, sino simplemente como países, o sometidos, o aliados. Y por otro lado [están los] países que quieren mostrar una posición soberana o independiente respecto a lo que quiere hacer EEUU en diferentes regiones del mundo", concluye Rolando Dromundo.