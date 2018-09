UE: el 'Jack el destripador' del Reino Unido

La Unión Europea trituró y echó a la hoguera que incendia al Reino Unido el acuerdo presentado por la primera ministra, Theresa May, sobre un Brexit blando, que es una afrenta infame para los londinenses partidarios de una ruptura dura, pero también para Bruselas, que quiere dar ejemplo dejando tierra quemada del otro lado del Canal de La Mancha.

Al mejor estilo del inglesísimo 'Jack el destripador', la UE le hizo los honores al Reino Unido y destripó las intenciones de un Brexit blando que le presentó en sus horas más bajas la versión 3.0 de la dama de hierro, Theresa May, quien asimiló los golpes en una tremenda demostración de debilidad insoportable, para quienes quieren arrebatarle el sillón de Downing Street.

Tema relacionado: Reino Unido: la guerra política llega a la alcoba

Las espadas de Londres y Bruselas están en alto, y la primera ministra del Reino Unido se encuentra justo en el medio. Así quedó demostrado en la cumbre informal del bloque que tuvo lugar en la austríaca Salzburgo.

© REUTERS / Neil Hall La crisis del Brexit mina al Gobierno conservador británico

Para bajarle los humos y destrozar psicológica y físicamente las pocas defensas que tenía la alta funcionaria británica, el futuro club de los 27 decidió que primero hablaran todos los líderes de los países continentales, y entonces cuando todos finalizaron sus exposiciones, y recién entonces, le dejaron siete minutos a May.

May presentó el Plan Chequers, que se hizo más famoso por las dimisiones que provocó – la de David Davis, negociador jefe del Reino Unido en Bruselas, y la del Exteriores Boris Johnson –, que por lo que implica en sí, un despreciado Brexit blando que deja en una posición débil al Reino Unido frente a la UE, según sus detractores damnificados.

Al respecto, el Dr. Armando Fernández Steinko, expresó que la primera ministra británica Theresa May se encuentra en una situación muy delicada. "No tiene mayoría parlamentaria, necesita los votos de los partidos de Irlanda del Norte; un acercamiento a Irlanda, la segmentación o la creación de una jurisdicción propia con fronteras comerciales distintas a las que tendría el resto del Reino Unido con la Unión Europea".

Y es que Chequers, implicaría mantener algunas áreas económicas bajo la lupa reguladora europea, un línea roja que no es de recibo para los partidarios británicos que quieren un Brexit duro, o duro.

Pero Chequers no sólo es vilipendiado por propios, sino también por extraños. Quienes se atrincheran en Bruselas, lo masticaron y lo expectoraron sobre la flema inglesa de May. Uno de ellos, fue el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien fue amable en su tono: "Todos estamos de acuerdo en que el plan Chequers tiene elementos positivos, pero el marco económico planteado no funcionará, entre otras cosas, porque corre el riesgo de socavar el mercado único".

Más información: El Gobierno británico publica sus informes sobre un Brexit sin acuerdo

Pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, postulante a cabeza política europea, marcó su territorio con dureza cruda al tildar el plan de May como inaceptable. Mientras, la canciller alemana, Angela Merkel, casi miró para el costado, y soltó con aire de desidia que para el mes de octubre se necesitan "avances sustanciales" en el tema.

Respecto a la postura que mantiene la UE en estas conversaciones, Fernández Steinko incide en que "más allá de la estrategia que puedan estar siguiendo las partes, porque estamos ya en la recta final (de las negociaciones), la estrategia de ponerse extremadamente duro para sacar el mejor resultado posible, lo que no puede permitir la UE es una salida barata del Reino Unido".

Salzburgo, donde brilló el sol durante estas jornadas europeas, más que ser un revulsivo para todas las heridas que tiene la May, por dentro y por fuera de su país, alimentó la hoguera. Reino Unido es la propia 'caldera del diablo'.

"El Reino Unido es responsable de muchas cosas que han sido perjudiciales para muchos europeos y para muchos no europeos. Con una política extremadamente agresiva unida a EEUU, no olvidemos que la diplomacia británica es la que más se opuso a integrar a los países del Este de Europa de forma lenta, dándoles una posibilidad de desarrollo propio, sino que por razones geoestratégicas, su enemistad y su oposición a Rusia sobre todo, forzó un tipo de integración de los países del Este (a la UE) completamente insostenible, que pasaba por la liquidación de sus sistemas productivos e institucionales en poco tiempo. Y esa es una de las razones por las que ahora mismo en el Este europeo hay una crisis económica, social, política y cultural muy grave que puede provocar una crisis mayor dentro de la UE. Es decir, que para los europeos continentales es una buena noticia que de alguna forma se vayan los británicos", sentencia el Dr. Armando Fernández Steinko.