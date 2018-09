Reino Unido: la guerra política llega a la alcoba

Las fechas de la creación del legajo fueron 'providenciales': tuvo lugar en los aciagos y finales días de junio de 2016. Para trazar una línea temporal, primero tuvo lugar el referéndum del Brexit, luego, la creación del dossier, seguido por el anuncio de Boris Johnson de abandonar la carrera hacia el cargo de primer ministro, y a su vez,de entrar en la puja por llegar al número 10 de Downing Street en vistas del anunciado abandono del barco por parte de David Cameron.

El columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas, observa que "es habitual utilizar los dosieres secretos o este tipo de información sucia en la política, y es una muestra evidente de la guerra que se está librando dentro del Partido Conservador británico, y de la guerra que se está librando entre partidarios del Brexit duro, o un acuerdo más moderado con la Unión Europea".

"Por un lado está Theresa May, que está negociando con la UE, y por otro lado están los partidarios de un Brexit muy duro de no aceptar las condiciones en las que (May) está negociando con el bloque y de mantener posiciones mucho más radicales, y es al mismo tiempo es una lucha entre líderes del Partido Conservador", explica el analista.

Así, Theresa May decidió 'embarrar la cancha' en este partido, o, dicho de otra forma, 'llevar la pelea al barro', según la acusan desde el Reino Unido. Tras esta publicación, Johnson dio un salto hacia adelante y lanzó un doble ataque para reducir el impacto: anunció el divorcio de su segunda esposa tras un matrimonio de 25 años, declaró que el plan de May para el Brexit es un chaleco bomba para el Reino Unido, y le acusó de poner el detonador en manos del negociador europeo de la ruptura, Michel Barnier.

Unas palabras de Barnier habrían dado por buenas las declaraciones de Johnson. Ha dicho que los negociadores británicos del Brexit están pidiendo participar, tras la ruptura, en campos como la cooperación en materia de seguridad, algo que han rechazado hacer siendo miembros del bloque comunitario: "Parecen más un país que quiere ingresar a la UE, que uno que quiere salir", disparó el francés, echando leña al fuego e incendiando a Theresa May.

En este sentido, para Rivas "Michel Barnier está haciendo también su campaña de propaganda pro UE y es lógico que intente también buscar la división entre los conservadores británicos, entre los partidarios de un Brexit más duro o más blando. Lo cierto es que lo último que ha enervado más a Boris Johnson es que Theresa May pretenda mantener los acuerdos aduaneros que existen ahora mismo entre Irlanda del Norte y la UE. Recordemos que si el Reino Unido abandona la UE, el problema está en la frontera entre ese país y la República de Irlanda que forma parte del bloque comunitario".

El experto incide en que si ocurriera esto, "habría que reinstalar la frontera entre el Ulster y la República de Irlanda, algo que tendría consecuencias catastróficas, no sólo para la economía entre Irlanda y Londres, sino también para el futuro de la paz en Irlanda del Norte, puesto que Theresa May cuenta con el apoyo para gobernar de un partido protestante en Irlanda del Norte que no está de acuerdo con reinstalar la frontera, y eso podría también generar disturbios de índole político, incluso violento. La situación allí es muy complicada y ese es uno de los puntos que Boris Johnson está subrayando para crear este tipo de tensión", concluye Luis Rivas.

