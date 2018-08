EEUU vuelve a ser colonia del Reino Unido 250 años después

EEUU retrocede varios casilleros, en muchos sentidos, y se sitúa, por lo menos, en el año 1776 cuando todavía no había redactado la Declaración de su Independencia, hecha pública el 4 de julio de ese año, y en momentos en que se encontraba bajo el yugo de Gran Bretaña.

Así, tras hacer un montaje de hiper baja credibilidad, pero de alto impacto para las directrices de turno del establishment, el 'caso Skripal', si es que lo hubo alguna vez, se convirtió en un nuevo paquete de sanciones antirrusas.

El analista internacional Enrique Refoyo opina que "el caso Skripal, más allá que sea o no sea, hay que mirarle la utilidad que tiene para los planes de EEUU, y es el justificante o la nueva actualización de las sanciones requiere un motivo nuevo. Las sanciones contra Rusia eran por lo de Crimea, pues ahora tienen que ser por algo que no sea repetir lo de hace cuatro años porque la opinión pública necesita algo nuevo", señala el experto.

Las medidas 'made in the United Kingdom' afectan la venta de armas y la concesión de créditos para Rusia, pero omite la cooperación espacial y la seguridad en la aviación comercial, campos en los que EEUU tiene mucho más que perder.

El ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, heredero en el cargo de Boris Johnson, se personó la semana pasada en Washington para asegurarse de que todo saliera tal cual lo planificado. "La política exterior de Rusia bajo el presidente Putin ha hecho del mundo un lugar más peligroso", dijo entonces Hunt, e intimó a Trump a sancionar a Rusia.

También las semana pasada, entrevistado por la cadena Euronews, el representante permanente de la Federación Rusa ante la UE, Vladímir Chizhov, manifestó al respecto: "Reino Unido parece estar actuando por encima de sus posibilidades. Un país que está a punto de salir de la UE con o sin acuerdo, como hemos visto, ha estado dando consejos e instrucciones sobre cómo tratar con Rusia y ahora han ido más allá y están proporcionando orientación a EEUU".

Consultado respecto al caso Skripal, señaló: "Me pregunto de dónde sacaron la información de que hubo un envenenamiento y que Rusia estaba detrás de ello. […] Esta histeria antirusa que ha conseguido cruzar el Atlántico, […] es como un virus ha volado para cubrir a Europa y que se está apagando. Porque los instigadores se están quedando sin motivos, así que están reflexionando sobre un pretexto de hace muchos años, o están inventando otros nuevos que no tienen nada que ver con la realidad".

En este sentido, Refoyo señala que "para EEUU cualquier excusa es buena para seguir presionando y seguir cercando a Rusia, y sobre todo, utilizar cualquier excusa para fundamentar nuevas sanciones contra Rusia y no estar diciendo todo el tiempo lo mismo, es decir, 'lo de Crimea', sino cada vez fabricar cualquier excusa para nuevas sanciones contra Rusia".

Además, a principios de agosto, Washington dio tres meses a Moscú para que permita una inspección de la ONU en territorio ruso para garantizar que no volverá a emplear armamento químico.

"Exigir que una misión de la ONU entre en Rusia para revisar si tiene armas químicas, o no, es básicamente el esquema que EEUU ha seguido repitiendo país tras país. Pero claro, Rusia no es ni Libia, ni Irak, ni Siria. Rusia es un país inmenso y es una de las dos superpotencias nucleares en el mundo. Está entre Europa y Asia y tiene intereses en ambos lados, y ese es el peligro para EEUU, cuyas élites no dejan de recordar la geopolítica […] y que aunque no exista la Unión Soviética, sigue existiendo Rusia", apunta Refoyo.

Pero no todas son maduras para EEUU. Al inaugurar una conferencia de embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín, el titular de la cartera, Heiko Maas, declaró que Europa debe reaccionar ante la política de sanciones de Washington contra Rusia, China, Turquía y otros importantes socios económicos.

"Eso no será simple, pero comenzamos a hacerlo ya, trabajamos en propuestas sobre canales de pago y creación de sistemas SWIFT más independientes, la creación del fondo de divisas europeo", indicó. Maas echó mano a un ejemplo reciente, al indicar que gracias a la rápida reacción de Europa ante las nuevas sanciones de EEUU contra Irán, se logró evitar una situación más grave.

Al respecto, Refoyo entiende que "cuando hay crisis, las demás élites de otros países capitalistas dicen 'nosotros, a nuestros intereses' porque se cae la máscara de esos valores universales occidentales, y al final lo que queda son los intereses de cada élite en cada país y no hay más que eso".

Mientras, y en algo que está estrechamente vinculado a Rusia y las sanciones, el representante oficial del Ministerio ruso de Defensa, Ígor Konashénkov, informó este domingo que para los próximos días se prepara una provocación con armas químicas en el municipio sirio de Kafr Zita, en la provincia de Hama, con la intención de acusar a Damasco.

Konashénkov explicó que este ataque de bandera falsa daría motivo a EEUU, Francia y Reino Unido para lanzar misiles contra Siria y bombardear instalaciones públicas y económicas. Por esa razón, habría llegado al golfo Pérsico el destructor estadounidense The Sullivans con 56 misiles guiados a bordo, y el bombardero estratégico B-1B con 24 misiles guiados, que ha sido emplazado en la base aérea Al Udeid en Catar.

Así, no son casuales unas declaraciones que realizó este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su discurso de apertura en París de la Conferencia Anual de los Embajadores franceses, quien volvió a amenazar con nuevas represalias militares contra Damasco en caso de que use armas químicas.

Para Refoyo todo esto está muy claro, y se remite a los antecedentes.

"Es lo mismo que en 2013, 2014, 2016, 2017, [ocurre] siempre que el Ejército sirio va ganando. Antes [la coalición liderada por EEUU] dejaba que el Ejército sirio avanzara, y luego ya hacían la escenificación de un ataque químico. Pero ahora ya directamente han invertido el orden. Primero se la amenaza, ya 'saben' [en Occidente] que va a haber un ataque químico, ya va pre condicionando a la opinión pública de que efectivamente va a haber un ataque químico para que 'estén preparados', y cuando lo haya, todo el mundo espera la respuesta".

Todo lo que refiere a los presuntos ataques químicos supuestamente ejecutados por Damasco, para el analista "tiene más de escenificación, de teatralización, y sobre todo de búsqueda de dar el último coletazo en Idlib porque han perdido en estos siete años de guerra. Sólo les ha servido para producir millones de refugiados, para producir la destrucción en Siria y continuarla más en Irak, y se dan cuenta de que han perdido la guerra, y sólo pueden hacer este tipo de escenificaciones para intentar arrastrar a la opinión pública de países europeos y norteamericanos para llevar una intervención como tal, es decir, con botas sobre el terreno en Siria", concluye Enrique Refoyo.

