El rescate pírrico de Grecia

Se le ofreció a Atenas la mayor asistencia financiera de la historia, es decir, casi 300.000 millones de euros en préstamos.

Klaus Regling prometió celebrar el fin de la odisea del rescate "con un buen vaso de ouzo", una de las bebidas alcohólicas más representativas de Grecia. Indicó, asimismo, que es un gran admirador de los "vinos griegos".

Grecia afronta el futuro 'post-troika' con más desafíos que soluciones

A primera vista, se trataría de las más sinceras felicitaciones. Pero, como se sabe, el diablo se esconde en los detalles. Hablar sobre los vinos griegos en un contexto en que el país fue obligado a prácticamente destruir su agroindustria parece una burla, dijo a Radio Sputnik Evgueni Itsakov, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública.

"No se puede hablar sobre el fin de la crisis griega. Hay que comprender que el país no tiene su propia base productiva, puesto que la misma resultó casi completamente destruida. Grecia tuvo uno de las flotas más grandes de la UE, tuvo grandes astilleros. Ahora no tiene ni flota ni astilleros, algo que perdió en 10 años. Se quedó, asimismo, sin sus plantaciones de olivar. La UE pagaba 900 euros por cada hectárea erradicada de aceitunas o de uvas. Ello conllevó la destrucción del negocio de la agricultura, y, como consecuencia, el derrumbe de la industria de procesamiento. La mayoría de los agricultores eliminaron sus plantaciones, pero quienes no lo hicieron se enfrentaron al problema de no tener a quién vender su producción, debido al cierre de complejos de procesamiento. Ahora, la única fuente de ingresos para la economía griega es el turismo", indicó el experto.

El analista de inversiones Valeri Váisberg, por su parte, tampoco se muestra demasiado optimista sobre el futuro de la economía griega.

"El volumen de la deuda que sigue teniendo Grecia es enorme y es muy poco probable que se disminuya en un futuro cercano. Otra cosa es que la fase más aguda de la crisis haya pasado y se pueda esperar que el país vuelva a un crecimiento moderado. No obstante, las balanzas comerciales siguen siendo bastante frágiles, así que no hay ninguna garantía de que el país no vuelva al abismo en los próximos 5 años, o quizás más temprano", afirmó.

Comisión Europea reconoce errores en la prestación de ayuda financiera a Grecia

Según precisa RTVE, Grecia "sale formalmente de la tutela de sus acreedores, pero seguirá recibiendo las visitas de la troika cada tres meses y cumplir una rígida senda de austeridad presupuestaria durante más de cuatro años". Y, según se desprende de las palabras ofrecidas a Radio Sputnik por el economista español José Luis Carretero Miramar, esta es una de las verdaderas causas de la alegría de individuos como Klaus Regling.

De acuerdo al también miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, no hay ni la menor duda de que Grecia, cuya deuda sigue situándose en 180% de su PIB, seguirá acumulando préstamos. Y es que, tras "uno de los rescates más duros y más largos de la historia económica moderna", el cual significó "desastrosas" consecuencias socioeconómicas, Grecia no solamente resultó "mucho más empobrecida", sino que le privaron de los instrumentos para ser "capaz de generar un proceso de desarrollo".

Lamentó, además, que "se haya perdido la posibilidad de que Europa fuera algo distinto al simple ejercicio de poder por parte de los países centrales o de los países nórdicos, sino que fuera realmente una especie de federación general en la que se llevase a cabo un proceso de desarrollo y de integración del continente".