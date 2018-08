Merkel, Putin y un baile, incendian a Occidente

La agenda que tenían acordada ambos líderes fue tan pragmática como previsible. Así, en la reunión que mantuvieron Merkel y Putin en el palacio de Meseberg, setenta kilómetros distante de Berlín, respondió a los temas que mandan: el conflicto sirio; el acuerdo nuclear con Irán, cuyo abandono por parte de EEUU y su imposición de sanciones afecta a empresas europeas; la guerra de aranceles con su efecto global; y el imparable Nord Stream 2, sobre el cual el jefe de Estado ruso incidió en la fiabilidad de su país al momento de brindar seguridad energética a Europa.

Respecto a temas bilaterales, Rolando Dromundo, doctor en Geopolítica de la Universidad de Pisa en Italia, explica que "Putin tiene claro la relación [de Rusia] con Alemania. Hay que recordar cuando [Gerhard] Schröder era canciller la relación era muy estrecha: fue ahí que se dio paso a lo que es la primera parte del Nord Stream que se quiere ampliar".

El analista mexicano incide en que Alemania es un país que el mandatario ruso "conoce muy bien. Él vivió en Alemania muchos años y justamente sabe los puntos sensibles y fuertes, y por qué a esta relación [entre ambos países] hay que rescatarla, y sobre todo que Alemania es el punto de partida de una posible decisión soberana de los europeos en términos de decidir ellos mismos lo que les conviene".

Esto significa, según Dromundo, que "Europa siempre está en la disyuntiva de, o hacer lo que quiere EEUU, o hacer lo que necesitan los europeos, y muchas veces va en canales diferentes. Cuando la UE se ve obligada a seguir políticas decididas desde Washington, se ven obligados a apoyar sanciones contra Rusia, cancelar proyectos energéticos que le son de su beneficio, solamente porque lo pide Washington".

El experto incide en que en Europa "hay muchas voces que no están de acuerdo con esta línea, y estas voces no siempre tienen la posición dominante pero están presentes en diferentes Gobiernos europeos. En esta dinámica, la visita en el caso austríaco es muy interesante porque muestra justamente esta división. El hecho de que vaya a la boda de la ministra del Exterior de Austria muestra como hay diferentes tenores de cómo se valora la relación de Rusia. Y la UE tiene que decidir, si quiere seguir siendo un protectorado de Washington o simplemente si quieren tener una relación con Rusia en el sentido de ver qué les conviene".

Y es que nunca un sencillo baile levantó tanta polvareda y suspicacias al mejor estilo de una película de espías situada en la Guerra Fría. Así, en Occidente y sobre todo en Europa, buscan que unos simples pasos de baile tengan el mayor coste político posible. Tal vez sea porque uno de los protagonistas fuera el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su partenaire, la ministra de Relaciones Exteriores de Austria, en un momento en que su país funge la presidencia pro tempore del bloque europeo.

Al suceso se le busca la quinta pata del gato: "Se trata de una provocación de dimensión europea" disparó con dramatismo griego la eurodiputada del opositor socialdemócrata SPÖ Evelyn Reger, quien tildó la danza entre ambos como "una vergüenza para la imagen de Austria".

Mientras, el dirigente del mismo SPÖ Andreas Schieder se preguntó: "¿Cómo la presidencia austríaca de la UE puede desempeñar, como pretende, un rol de intermediario equilibrado [entre Bruselas y Moscú] si la ministra de Exteriores y el canciller [jefe de gobierno] se ponen claramente de uno de los lados?".

Desde esta perspectiva, para el político austríaco, bailar con alguien se convierte automáticamente en la toma de posición en favor del compañero de turno, por lo cual la postura de un país respecto a temas políticos dependería de un baile, y cambiaría tantas veces, como las que baile con alguien prominente. Y todo, cuando en realidad se trató de un simple baile en una fiesta privada de la boda de la ministra de Relaciones Exteriores de Austria, Karin Kneissl, con el empresario Wolfgang Meilinger.

En este sentido, el presidente Donald Trump, tan atacado por sus formas, dio una lección de diplomacia, como si fuera un tutorial, en un video que subió a su cuenta de Twitter. El mensaje es claro, directo, y fácil de entender, gramaticalmente hablando, aunque a muchos les cueste comprender los motivos por los que mantuvo sendas cumbres con el líder norcoreano, Kim Jong-un, por un lado, y con el mandatario ruso, Vladímir Putin, por el otro.

"Mucha gente lo ha preguntado, ¿por qué me reúno con líderes extranjeros, y por qué malgasto mi tiempo? El hecho es que esto es muy importante". […] "No tienes nada que perder y tienes mucho que ganar". Sobre sus cumbres con Kim y Putin, Trump explicó: "[Es] algo bueno, no algo malo […] especialmente si vuestro presidente sabe lo que está haciendo".

​El baile entre Putin y Kneissl toca algunas fibras sensibles de ciertos poderes "porque justamente no quieren aceptar la realidad del asunto", observa Dromundo.

"Curiosamente hablan de defender una política exterior europea que no existe. No ha existido porque los europeos en mínimas ocasiones o casi nunca han sido capaces de ponerse de acuerdo entre 28 – entre 27 a partir de marzo de 2019 con la salida de los británicos –, sobre algún tema en particular, les ha sido casi siempre imposible. Entonces que no se den ahora golpes en el pecho de decir 'esto rompe la unidad', porque es una unidad que no existe. No han tenido posiciones en común en Siria, en Palestina, en Libia, con la crisis migratoria, en tantísimas cosas, entonces no pueden exagerar en estos momentos", subraya el analista.

Mientras, durante su conversación con Merkel, Putin comentó la dinámica creciente del proceso de regreso de refugiados a Siria y llamó al bloque comunitario a contribuir en este proceso para darle un carácter irreversible, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Los dos líderes coincidieron en que la solución al conflicto sirio debe abarcar a todas las partes y ser inclusiva.

Y es que este lunes, en la reunión que mantuvo en Moscú con su par libanés, Yebran Basil, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció que la ONU prohibió a sus organismos participar en la reconstrucción de la economía siria. "En octubre del año pasado el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de la ONU emitió y divulgó en todo el sistema de las Naciones Unidas una directiva secreta que prohíbe a sus organismos participar en proyectos de reconstrucción de la economía siria, solo se puede enviar ayuda humanitaria y nada más", dijo Lavrov en conferencia de prensa.

"El hablar abiertamente de una reconstrucción en Siria sería reconocer el statu quo de cómo están las cosas. Para EEUU no es una cosa que agrada porque es reconocer que Asad sigue en el poder después de que se empeñó tanto en sacarlo de ahí. […] Naciones Unidas está respondiendo un poco a lo que eso representaría porque hablar de una reconstrucción querría decir que ya acabó el conflicto militar, y que entonces habría que reconocer que los que ganaron fueron los que no quería EEUU", sentencia Rolando Dromundo.