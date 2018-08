Aniversario de los atentados en Cataluña: "Europa debe dejar de ser políticamente correcta"

Dicen algunos que el tiempo cura. Al menos, no lo es para los familiares y cercanos de las 16 víctimas mortales de los atentados de Cataluña.

Se produjeron en las ciudades de Barcelona y Cambrils hace justamente un año. Pero las heridas aún están abiertas.

"Con el paso del tiempo, el dolor para la ciudadanía en general se aplaca, pero a las familias de los fallecidos y los heridos ese dolor y ese sufrimiento aún les va a perdurar durante bastante tiempo", dijo a Radio Sputnik el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas.

Entre la infinidad de preguntas que aún rodean los trágicos acontecimientos del 17 de agosto de 2017, la principal quizás sea cómo acabar con el terrorismo yihadista.

"Para mí lo primordial sería controlar mucho mejor los flujos migratorios, es decir, procurar de controlar mucho mejor quién entra en Europa, así como controlar a los imanes que predican en las mezquitas que hay en toda España", sostuvo José Vargas.

Esta opinión es compartida por el especialista en terrorismo islámico Gabriel Ben-Tasgal, quien auguró que atentados como los de Cataluña "van a continuar" si Europa "no deja de ser políticamente correcta", no deja de "esconder la cabeza bajo la arena" y no deja "cerrar los ojos" ante el hecho de que, actualmente, "casi todos los atentados se hacen en nombre del Islam y por musulmanes".

Afirmó que ello conduce a que el problema del "radicalismo islámico" no se aborde de "forma correcta", lo cual, entre otras graves consecuencias, podría desencadenar un fuerte terremoto político y social.

"Si no se habla claramente sobre estos problemas, la respuesta de la población civil va a ser que va a votar a partidos fascistas que realmente son xenófobos. O sea, si los países no adecuan sus sistemas para defenderse ante este peligro, que es real, la opción son partidos de extrema derecha, ultraradicales, que odian a todos los inmigrantes y no diferencian entre radicales musulmanes y moderados musulmanes", advirtió.

© REUTERS / Albert Salame Las familias de las víctimas, protagonistas en el aniversario de los atentados en Cataluña

Consultado sobre las medidas que deberían adoptarse, Gabriel Ben-Tasgal subrayó, entre otras cosas, la necesidad de detectar y expulsar a los imanes radicales. Insistió, asimismo, que se debe prestar mucha más atención a Internet, el principal lugar de la radicalización islámica, facilitando, mediante instrumentos legales y tecnológicos, la vigilancia antiterrorista en el ciberespacio.

Por su parte, el presidente de la consultora vasca EKAI Center, Adrián Zelaia, llamó a intensificar la lucha contra los extremistas en Siria, entre otros lugares.

"Creo que es muy importante el debilitamiento estructural del terrorismo yihadista que se está produciendo fundamentalmente en su cuna, en Oriente Medio. Y ello gracias, fundamentalmente, a la intervención de Rusia", manifestó.