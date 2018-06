Rusia, la última puerta para que EEUU pueda evitar "aislamiento global"

Los dos líderes se reunirán el próximo 16 de julio en la capital finlandesa, Helsinki. Abordarán en su primera cita formal el estado actual de las relaciones entre las dos naciones, así como otros temas calientes de la actualidad internacional. Lo informó el Kremlin a través de un comunicado. La información fue confirmada, asimismo, por la Casa Blanca.

Aunque quedan para el encuentro más de dos semanas, los pronósticos al respecto ya ocuparon las portadas de la prensa mundial, cosa comprensible, puesto que el clima político y económico del planeta es determinado en gran medida por la temperatura en las relaciones entre Moscú y Washington, muy deterioradas últimamente.

El experto ruso en asuntos norteamericanos Serguéi Sudakov, miembro de la Academia de Ciencias Militares, no descartó en conversación con nuestra emisora que se logren avances positivos en la reunión entre los dos mandatarios, en particular, en temas como la crisis ucraniana o el conflicto sirio. Argumentó que el inquilino de la Casa Blanca no puede permitirse el lujo de seguir empeorando las relaciones con Rusia en una situación cuando está en "guerra comercial con China y la Unión Europea".

Esta opinión es compartida por Carlos Puente Martín, analista político y económico en asuntos europeos.

"EEUU se ha distanciado tanto de la UE y de China que si no ve esos puntos, esos elementos comunes con Rusia se vería como un país completamente aislado en la esfera global", indicó el experto, al calificar como "algo positivo" el que "dos grandes potencias" dejen de "ignorarse".

Por su parte, Vladímir Zorin, miembro del Consejo Presidencial de Relaciones Internacionales, se mostró "optimista"ante el encuentro de los presidentes.

"Esa cumbre ayudará a comprender a dónde va el mundo, cuál es la política. Considero que esta cita será útil debido a que Trump últimamente se siente más libre y lleva a cabo una política interna más intensa con el trasfondo de un descenso del grado de ataques inútiles contra él por parte de ciertas fuerzas políticas", señaló.

A su vez, Anatoli Petrenko, profesor de la Academia de Gestión Social, aconseja no cifrar demasiadas esperanzas en la cumbre. Y es que las relaciones entre Moscú y Washington "se encuentran actualmente en un abismo tan profundo que subir la escalera para salir de esa situación requiere tiempo y esfuerzos".

"Sería ridículo esperar que nuestras relaciones de la noche a la mañana se conviertan en unos lazos fraternales. No obstante, todo indica que Trump realmente quiere encontrarse con Putin. Muestra de ello son sus declaraciones, en particular, en Twitter, bastante respetuosas con el presidente ruso", agregó.

En un correo electrónico, el español Javier Colomo Ugarte, doctor en Geografía e Historia, también nos expuso sus criterios al respecto.

"EEUU es una potencia que está acostumbrada a imponer sus puntos de vista e intereses incluso a maltratar a sus interlocutores como sucedió en la última reunión con sus socios del G7, pero creo que EEUU sabe, que en el caso de Rusia bajo el liderazgo de Putin, solamente es posible normalizar las relaciones si las mismas están basadas en una educada cordialidad y en la consideración de una relación entre iguales", subrayó el experto.