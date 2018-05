¿Golpe a la democracia en Italia?

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, utilizó sus recursos para cortar de raíz con un Gobierno integrado por el M5S y La Liga. La excusa proviene de una advertencia que el propio Mattarella había hecho a la alianza: no postular al Ministerio de Economía a un euroescéptico, como fue el caso del economista Paolo Savona de 81 años.

Fue como ir a ver la película de Titanic: todos ya sabemos cómo termina. Ya sabía de antemano, Giuseppe Conte, a la sazón el candidato más leve de la historia – en todas las acepciones del término – a primer ministro de Italia, que la propuesta de Savona a titular de la cartera de economía, iba a ser rechazada por el presidente.

También sabía de las consecuencias inmediatas: la dimisión aceptada – incluso ya desde antes de ser presentada – de quien había recibido la orden de formar Gobierno tras ser postulado a premier. Todos vieron las cartas que tenía cada jugador, y todos decidieron subir las apuestas. El que más, el propio Mattarella: mató la alianza a la que habían llegado dos partidos muy mal vistos en Europa.

En este sentido, el Doctor en Geopolítica de la Universidad de Pisa en Italia, Rolando Dromundo, explica que ha ocurrido anteriormente que un presidente italiano vete propuestas de ministros porque no le gustan.

"Hay que entender que Mattarella es un presidente en funciones que fue electo por un Parlamento cuya mayoría pertenecía al Partido Demócrata que hoy está en la oposición, entonces ahí hay efectivamente un vínculo que responde a otras fuerzas políticas", explica.

El mandato que ejecutó Conte, un neófito en estas lides, postulante a un cargo al que había sido apuntado apenas cinco días antes, hizo saltar por los aires el pacto que lo llevó a ser designado para formar Gobierno. El meollo del asunto radica en las propuestas acordadas por los dos partidos, más allá de Savona, que pasa a ser una pieza más del engranaje de la estrategia.

A las propuestas, también todos las conocían, y los destinatarios, a su vez, le hicieron el encargo pertinente a Mattarella para cortarlas de raíz. A saber: renta básica mensual de 780 euros para familias pobres; derogación de la reforma de las pensiones aprobada en 2011; nuevas restricciones a la inmigración; y el fin de las sanciones de la UE a Rusia. Toda una afrenta al completo.

Para Dromundo, "Lo de las sanciones a Rusia es una cuestión muy importante porque hay muchas voces, y no sólo en los dos partidos (M5S y La Liga), porque no tienen ninguna lógica desde el punto de vista de la política interna. Italia se ha autocastigado con las sanciones, ha sido muy perjudicada, porque no tenía ningún beneficio con ellas, por lo cual se han levantado voces que dicen que desde hace mucho tiempo deberían haber sido canceladas porque responden a un interés de la política de EEUU de seguir presionando a Rusia".

Mattarella quiso dejar claro quién corta el bacalao, y que con él no se puede farolear. Echó a todos del templo del Quirinal y convocó a alguien de su palo, un economista discípulo y exdirectivo del FMI, de nombre Carlo Cottarelli, experto en recorte del gasto público, quien tiene ahora el crédito para formar Gobierno. Pero todo parece indicar que está condenado a un recorrido corto: no pasará el voto de confianza del Parlamento italiano, pues tanto la Liga como el M5S, al igual que Forza Italia, de Silvio Berlusconi, han declarado que no le votarán.

Por lo cual, el portazo a Savona traerá la convocatoria de elecciones con la llegada del otoño. El escenario no puede ser mejor para La Liga de Matteo Salvini, a quien las encuestas le adjudican una mayor concentración de sufragios.

© Sputnik / Vladimir Trefilov ¿Qué pasará si Italia sale de la eurozona?

Según el Dr. Dromundo, al respecto "son varias las cuestiones en juego: por un lado (tras las elecciones) los partidos mayoritarios en el Parlamento fueron el M5S, y La Liga, partidos que se jactan de ser antisistema, que hicieron un discurso contra la Unión Europea, pero también contra la austeridad, y esto le permitió tener mucha aceptación en un sector de la población que se sentía desilusionado por una serie de políticas que se venían aplicando en el país. Entonces la lucha era un poco en este sentido: que Mattarella , que tiene que dar el visto bueno al gabinete entrante, se negó a ratificar a un ministro que se presenta aparentemente como antieuro. Pero es mucho más complejo", apostilla el analista.

Entonces llegó el contrataque a Matterella.

"Somos un país con una soberanía limitada. Si alguien quiere hacerse responsable de que no nazca un Gobierno dispuesto a trabajar mañana por la mañana, que se lo explique a 60 millones de italianos", soltó Salvini, al preguntarse: "¿Somos una colonia alemana?"

Mientras, el líder del M5S, Luigi Di Maio, también lanzó su do de pecho: "En este país un ministro puede ser un corrupto, alguien ligado a la mafia… pero si has criticado al euro, no puedes pensar en ser el titular de Economía. Tenemos un gran problema en Italia que se llama democracia. Inútil que se vote. Los gobiernos los deciden las lobbies financieros".

"Sin querer tomar partido por ellos, en este argumento tienen razón, primero porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial Italia, como muchas naciones europeas, se convirtió en un país con soberanía limitada porque estaban en una lógica, primero de Guerra Fría, y después de que se tenían que alinear con EEUU", explica el experto.

"El hecho que la política monetaria también venga determinada en parte importante de Bruselas, también es una cuestión que les deja con un margen bastante reducido, eso es cierto. Pero también es un poco para mostrar esta lógica alternativa de cómo se quieren presentar ellos con unas propuestas que pueden salvar a Italia de un contexto de cambiar la dinámica neoliberal bajo las que se encuentran gobernadas", concluye el Dr. Rolando Dromundo.