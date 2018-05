Pompeo se intoxica con su propio menú

Prometió "las sanciones más fuertes de la historia"… le faltó rematar con 'del mundo mundial', ese simpático latiguillo coloquial tan español. En lo que pretendió que fuera la apertura de la caja de los truenos, terminó siendo la de la caja de los petardos.

Las doce demandas simples y fáciles de cumplir, al decir de Pompeo, son, a saber:

1. Informar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre todos los aspectos actuales de su programa nuclear y detener estas actividades en futuro

2. Detener el enriquecimiento de uranio

3. Nunca reciclar plutonio

4. Facilitar acceso sin precedentes al OIEA a todas las instalaciones nucleares de Irán

5. Interrumpir la proliferación de misiles balísticos

6. Dejar de desarrollar misiles capaces de portar armamento nuclear

7. Liberar a todos los ciudadanos estadounidenses y ciudadanos de los países aliados de EEUU

8. Acabar con su apoyo militar a los hutíes en Yemen

9. Dejar de apoyar a "organizaciones terroristas" y arrestar a los exlíderes de Al Qaeda

10. Respetar la soberanía del Gobierno de Irak y garantizar el desarme de la organizaciones militares chiitas

11. Retirar todas sus tropas de Siria

12. No amenazar a Israel y dejar de "lanzar cohetes contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos".

Ante semejantes planteamientos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán respondió que Irán "rechaza las acusaciones y mentiras en esta llamada nueva estrategia, y condena la abierta intervención del secretario de Estado de EEUU (…) en los asuntos internos y las amenazas ilegales contra un Estado miembro de las Naciones Unidas".

Pompeo quiso ser claro al apuntar el objetivo de este menú que sirvió a la mesa de Irán: que tenga que elegir entre "financiar guerras en el extranjero o mantener su economía a flote", dijo, y defendió la actitud pertinaz de su jefe rompe-pactos, en este caso, el abandono del Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC), conocido de forma más corriente como pacto nuclear entre Irán y el grupo 5+1, que se firmó en 2015.

El analista internacional Roberto Quesada explica que "Pompeo es uno de los hombres fuertes de guerra que están caracterizando a este Gobierno de Donald Trump, como lo es también (el concejero de Seguridad Nacional) John Bolton, que es conocido por tener una vocación guerrerista".

La conducta de la Casa Blanca respecto a la ruptura de pactos, "ha sido un paso atrás para la humanidad y para el mundo romper los tratados, y en este caso el acuerdo con Irán que hizo el expresidente (Barack) Obama y que iban por buen camino. Es una justificación de la Administración Trump para estar en constante tensión, en constante guerra en búsqueda de que la industria armamentista se fortalezca".

Y se defendió el funcionario de las críticas que recibió su menú.

"He visto informes de que son una fantasía y que no pueden suceder, pero estamos pidiendo cosas que son realmente bastante simples en las que, francamente, participan la mayoría de las naciones en el mundo", intentó zanjar.

Son tantos, que son incontables, quienes no están de acuerdo con su razonamiento, sobre que no son no es una fantasía. Y es que tanto alarde de prepotencia de ciencia ficción, llevó al periódico The Washington Post a desguazar sin piedad en una editorial , la chistera del secretario de Estado norteamericano.

Califico su discurso inaugural en el cargo como "absurdo", y disparó que el mensaje de que "¡hagan lo que queremos, o van a ver!", como un sueño dorado irreal que "está completamente alejado de la realidad".

Pero al medio estadounidense le quedaba suficiente munición de tinta en el tambor y tiró otra ráfaga: "o Pompeo sabe que no sabe, de hecho, de lo que está hablando o sabe que sus interlocutores están mejor informados y más escépticos que los de la Administración del expresidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) cuando organizaba una invasión contra Irak en 2003 bajo acusaciones que nunca llegaron a probarse".

Roberto Quesada observa que con otras palabras, Pompeo expresa acerca de EEUU, "nosotros somos los dueños del mundo, los gendarmes, y tienen que hacer lo que nosotros digamos, 'alinearse con nosotros o desaparecen', un estilo así, de ser descarado en el asunto de tratar las relaciones internacionales, más allá de Naciones Unidas o de organismos internacionales", concluye el analista.