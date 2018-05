Conflicto palestino-israelí: ¿por dónde pasa la solución?

Consultamos al experto en medio de las protestas en Palestina por el traslado de la embajada norteamericana desde Tel Aviv a Jerusalén. El que su apertura oficial tuviera lugar este lunes resultó especialmente doloroso para los palestinos. No solo porque reclaman a Jerusalén como su capital, sino también porque durante estos días recuerdan siete décadas de exilio y de pérdida de territorios tras el nacimiento de Israel.

Según Koldo Salazar, la inauguración de la embajada de EEUU en Jerusalén es "una bofetada para la legalidad internacional", puesto que esa ciudad "se considera por parte del Derecho Internacional como la capital del Estado de Palestina".

Indicó, asimismo, que se trata de una "ocupación ilegal" y, por lo tanto, lo que hacen los palestinos "no son actividades terroristas, sino que son actividades de resistencia".

El también autor del libro "La cuestión israelí: Crónica de la resistencia palestina" se mostró convencido de que no habrá solución al conflicto hasta que "la sociedad israelí" no se despierte y no forme "un movimiento realmente fuerte" contra quienes cometen crímenes contra el pueblo palestino.