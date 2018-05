Putin ordena convertir a Rusia en un paraíso

Es un país que entra en las cinco mayores economías del mundo. Su ritmo de crecimiento supera el promedio mundial. Es un fuerte exportador de materias primas, pero también de bienes y servicios con alto valor agregado. Y eso no es todo.

Ese Estado es, además, un paraíso empresarial, donde un 20% de los habitantes tienen su propio negocio. La eficiencia laboral impresiona gratamente. Los salarios son dignos y las viviendas asequibles, en particular, gracias a las hipotecas con unas tasas de interés bajas. Al menos 55% de sus ciudadanos practican deportes. La esperanza de vida es de 78 años. Sus carreteras son extremadamente seguras tanto para los peatones como para los conductores, donde la posibilidad de un accidente es casi nula. También están fuera de lugar los casos de mortalidad infantil.

Así ve a la Rusia del año 2024 el recién investido presidente Vladímir Putin. Firmó un plan de acción para que esto se haga realidad. En ello espera contar con la ayuda del Gabinete del premier Dmitri Medvédev, quien acaba de renovar su mandato tras ser aprobado en esta calidad por el Parlamento.

¿Será difícil el camino que se planteó recorrer el mandatario ruso? Se lo preguntamos al analista internacional Higinio Polo.

Según el también doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y autor de numerosos trabajos y ensayos sobre cuestiones políticas, Putin "tendrá problemas" para implementar su ambicioso plan. Los mismos le va a crear fundamentalmente EEUU, país que, según se desprende de las palabras del experto, impulsará su estrategia para debilitar al gigante euroasiático.

Es decir, se seguirá metiendo una cuña entre Moscú y las demás naciones del "espacio postsoviético", muestra de lo cual son, en particular, los últimos sucesos en Armenia, indicó.

De acuerdo al analista, tampoco es coincidencia que esa nación forma parte de la Unión Económica Euroasiática, un mercado común integrado además por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, el cual está muy mal visto por Washington.

Nuestro interlocutor advirtió que el Estado norteamericano reforzará, asimismo, su presión sobre la UE, para impedir hasta la posibilidad de una "cooperación económica y política" entre Bruselas y Moscú.

A la vez, se continuará cercando a Rusia militarmente y provocando inestabilidad en las demás zonas sensibles para su seguridad, en particular, en Oriente Medio o en Asia Central, entre otras medidas hostiles.

Es decir, "el camino que espera a Rusia no es fácil", resumió Higinio Polo, al dejar claro, no obstante, que no es imposible.