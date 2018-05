¿Está por volver la época de oro de las relaciones ruso-cubanas?

El que Cuba tenga ahora un nuevo presidente no es noticia. Lo que no se tiene muy claro es cómo sería el rumbo de la isla caribeña bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel, quien acaba de sustituir en este cargo a Raúl Castro.

Su primer discurso oficial arrojó mucha luz sobre la cuestión. No obstante, no falta la gente, en particular, en Rusia, que se pregunta sobre el futuro de las relaciones entre La Habana y Moscú, las cuales atraviesan actualmente un excelente período.

Radio Sputnik consultó al respecto a quienes sí tienen una opinión de peso.

"En Cuba ha cambiado el presidente, pero lo que no ha cambiado […] ni cambiará es nuestra disposición, nuestra voluntad política de continuar fortaleciendo y profundizando las relaciones con Rusia que son relaciones de carácter estratégico", aseveró el embajador de la nación caribeña ante el Kremlin, Gerardo Peñalver Portal.

A su vez, Nikolái Leonov, teniente general del Comité de Seguridad Estatal de la URSS en retiro y uno de los expertos en América Latina más respetados en Rusia, no descartó que esté por volver la época de oro de las relaciones entre Moscú y La Habana.

El también amigo muy cercano de los Castro y del fallecido Ernesto 'Che' Guevara subrayó que "hay muchas perspectivas de cooperación entre Rusia y Cuba", en particular, en sectores como el energético, el militar, el ferroviario o el pesquero.

Radio Sputnik consultó, asimismo, al periodista ruso Alexandr Moiséev, gran conocedor de la actualidad cubana, donde trabajó durante muchos años. Nos atendió justamente tras volver de su nueva visita a La Habana, donde siguió en primera persona la histórica transición que se vivió allí.

"Miguel Díaz-Canel dijo que garantizará personalmente el que se mantenga la continuidad de la política exterior de Cuba. Es decir, se seguirán desarrollando los lazos que se mantienen con Rusia y otros países. Así que hay mucho fundamento para pensar que las relaciones ruso-cubanas, que están actualmente en un punto muy alto, tienen un buen futuro, en particular, en materias como la política y la economía", indicó el periodista.

Recordó que "en 2016, Miguel Díaz-Canel , siendo entonces primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, realizó una visita oficial a Rusia".

"Todo indica que la misma contribuyó mucho a que el ahora mandatario cubano y el de Rusia, Vladímir Putin, tengan un muy buen entendimiento. De hecho, las felicitaciones que le envió Putin tras que fuera elegido presidente de Cuba aparecieron inmediatamente en un espacio más que digno del periódico Granma. Se puede constatar que el poder en Cuba se está rejuveneciendo, pero la gente que viene está firme en seguir la línea socialista y hacer que haya avances en la economía mixta que hay en la isla", concluyó Alexandr Moiséev.

