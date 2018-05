1 de Mayo: "No hay otra posibilidad que seguir, aunque las condiciones sean adversas"

Día internacional del Trabajador. Es lo que se conmemora el 1º de mayo de cada año a nivel mundial. Se trata de un homenaje a un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886, y conocidos como los Mártires de Chicago. Aquel año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró una gran victoria.

Para Fernández Steniko "la reivindicación de fondo del 1 de mayo es que el trabajo, el sector productivo de la sociedad, sobretodo la asalariada participe del bienestar social que está creando con su trabajo y con su productividad. Es un intento de reivindicar un espacio en ese progreso del que ya participa, tanto directa como indirectamente. Reivindicar directamente esos procesos significa mejorar sus condiciones de trabajo, reducir la jornada de trabajo que era la reivindicación principal, puesto que si no hay un número mínimo y un máximo de horas de trabajo, la vida de una persona se convierte en una especia de embrutecimiento".

Durante varias generaciones, en los hogares se ha insistido que la única forma de prosperar en la vida es estudiando, preparándose para los retos que nos esperan, para tener una vida mejor, para poder formar una familia con las condiciones necesarias de dignidad. Una idea que parece que en los últimos años, ha perdido fuelle.

"Mucha gente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial aguantaba un trabajo enajenante, repetitivo o mal pagado . Un trabajo que no permitía realizarse como persona, porque existía la posibilidad de la mejora de la situación. Había una especie de relato vital según el cual, hoy estoy peor que mañana, y que mañana va a ser mejor que hoy. Eso era muy importante para explicar la motivación de la gente y muchos de los sacrificios que han hecho esas generacionesen favor de un futuro que casi con toda seguridad iba a ser mejor. Lo nuevo ahora no es solamente que se cobre menos, como en los años '40 y '50 (del siglo pasado), que se cobraba mucho menos, sino el hecho de que no hay una perspectiva de que este sacrificio actual pueda repercutir en una mejora de las condiciones de vida en el futuro. Lo que hay detrás, no es tanto la sensación de que se gana poco por trabajar mucho, sino que el futuro no nos sonríe, de que no va a haber un futuro mejor. (…) Y eso tiene un poder corrosivo enorme sobre el poder político y sobre la situación social y cultural de las sociedades", explica Fernández Steinko.

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha querido dejar un mensaje para este y todos los 1 de mayo:

"No hay más remedio que insistir, no tenemos otra posibilidad que seguir aunque las condiciones sean adversas. Alguna esperanza se deriva del hecho de que los propios organismos financieros internacionales se están dando cuenta de que el crecimiento económico tiende al estancamiento si no se reaniman los salarios. Los salarios tienen que aumentar y el factor trabajo sigue siendo el estratégico por mucha nueva tecnología y automatización. Por lo tanto, las personas seguirán siendo el centro de la realidad de la prosperidad económica y del cambio social, y por tanto hay que defender a esas personas participando en las manifestaciones del 1 de mayo".

