EEUU a Macron: ¿Por qué no te callas?

Macron dio por bueno el refrán que dice que el hombre es la única especie – animal – que tropieza dos veces con la misma piedra. O las que hagan falta. Eso sí, lo hizo de forma elegante y con una amplia sonrisa.

Más información: Macron: Francia tiene pruebas del uso de armas químicas por autoridades sirias en Duma

Así, EEUU se vio envuelto en su 'día de la marmota' a la francesa, al tener que volver a desmentir al mandatario galo. Reincidió el inquilino del Elíseo. Y es que el jueves de la semana pasada, tras afirmar que poseía pruebas de que el Gobierno de Asad había lanzado un ataque químico en la ciudad siria de Duma, horas más tarde, en su comparecencia ante el Congreso de EEUU, el jefe del Pentágono, James Mattis, afirmaba que no tenían ninguna prueba que corroborara que en Siria había habido un ataque químico.

El presidente de Francia, que amordazó a los medios rusos Sputnik y RT , a los que expulsó de 'su templo' bajo su también no probada versión de que lanzaban 'fake news', parece haberse convertido en la principal fuente de noticias falsas contra Rusia y Siria.

Macrón lanzó su nueva mentira en horario de máxima audiencia en una entrevista televisiva: "Hace diez días, el presidente Trump decía que EEUU consideraba irse de Siria, nosotros le convencimos, le convencimos de que era necesario quedarse, permanecer de manera duradera".

Esta vez no fue "Perro Rabioso" Mattis el que tuvo que poner el bozal y atar en corto al mandatario galo, sino que fue la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Así, tras las declaraciones impregnadas de ínfulas de Macron, Sanders le repitió el mensaje, por si todavía no lo había escuchado bien, o por si aún no le había quedado claro. "La misión de los EEUU no ha cambiado: el presidente ha dejado en claro que quiere que las fuerzas estadounidenses regresen a casa lo más rápido posible".

Temas relacionados: Casa Blanca confirma que Trump quiere que el contingente de EEUU regrese de Siria

El presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, explica que en su momento, como candidato a la presidencia de Francia, "Macron no vino de un partido establecido, sino que fue casi una personalidad muy directamente puesta desde la élite financiera para evitar que opciones populistas de izquierdas o de derechas se hiciesen con el control de la presidencia francesa".

"Entonces no es extraño que Macron adoptara un posicionamiento agresivo ante esas declaraciones de Trump en las que hizo referencia a que EEUU se tenía que retirar de Siria, y que sabemos que pueden provocar una reacción muy agresiva en Wall Street, en el sector 'neocon', pues también probablemente Macron responde a intereses similares", observa el analista.

© REUTERS / Yuri Gripas Mattis: EEUU tiene autoridad para atacar Siria y el Pentágono no necesita aval del Congreso

Zelaia explica que el resultado del ataque conjunto contra Siria por parte de EEUU, Reino Unido y Francia, en el cual 71 de los 103 misiles que lanzaron fueron repelidos por antiguos sistemas de defensa soviéticos, "no va a dejar contento a esta élite financiera belicista que está intentando a toda costa evitar que EEUU – y la propia élite financiera – pierda el control de Oriente Medio, sabiendo que es un paso esencial dentro de su estrategia hegemonista mundial".

Según el experto, esa élite financiera belicista piensa seguramente de forma acertada, "que perder Siria es perder Oriente Medio, y que perder Oriente Medio es de alguna forma perder el control del mundo. Y esta es la razón de que estén haciendo todo tipo de apuestas (como la afirmación de Macron de haber convencido a Trump de permanecer en Siria) para presionar a la presidencia de Trump y al conjunto del Gobierno de EEUU a mantenerse en Siria a toda costa y a mantener este tipo de estrategias agresivas", concluye Adrián Zelaia.