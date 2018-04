Radiografía de Macron, Mattis y Lavrov

Mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmaba tener pruebas de un ataque químico por parte del Gobierno de Bashar Asad en la ciudad de Duma, en una entrevista que concedió a TF1, horas más tarde, el secretario de Estado de EEUU, James Mattis, lo desmintió: afirmó que no tenían ninguna prueba de ningún ataque químico en Duma.

18 de Noviembre de 2009, Estadio de Francia: la selección de fútbol de Francia clasifica al Mundial de Sudáfrica 2010 al eliminar a la de Irlanda gracias a un gol tramposo. En una jugada que parte de un tiro libre — viciada de nulidad porque un delantero francés estaba en posición adelantada —, Thierry Henry, dominó con la mano el balón que se iba fuera del terreno de juego, se la pasó a su cómplice William Gallas, quien cabeceó la pelota a placer en plena línea de gol.

A partir del Mundial de Rusia 2018, toda esta falta total de juego limpio, desaparecerá. Para siempre. Porque entre otras cosas, Rusia 2018 tendrá como cualidad y bandera un sistema que traerá justicia, para que en muchos aspectos, los justos nunca más sean despojados, y los tramposos, sean ajusticiados. Se llama VAR (Árbitro de Asistente de Vídeo por sus siglas en inglés) el arma contra las trampas, engaños y conspiraciones en el deporte más popular del mundo.

Al 'VAR' se lo puso el Congreso de EEUU al secretario de Defensa, James Mattis. Acorralado, no le quedó otra opción que hacer de 'árbitro de línea' y 'levantarle el banderín' al presidente de Francia, Emmanuel Macrón, dejándolo en fuera de juego. Al jefe del Pentágono no le quedó más opción que decir la verdad. Porque una cosa es mentir en declaraciones propagandísticas en alguna entrevista de una televisora del establishment, o escribir un tuit — ambas sin consecuencias oficiales —, y otra, es mentir ante el Congreso.

Y es que el jueves, en una entrevista concedida a TF1, Macron declaró: "Tenemos pruebas de que la semana pasada se utilizaron armas químicas, por lo menos cloro, y que fueron utilizadas por el régimen de Bachar al Asad. No podemos permitir que un régimen que piensa que puede hacer lo que quiera, incluso en el peor de los casos, desafiar el derecho internacional, actúe como si nada".

El analista internacional Juan Aguilar explica las declaraciones del mandatario galo.

"Aquí la cuestión es que hay que preguntarle a Macron, y no entiendo cómo ningún periodista en Francia, no le ha pedido en una rueda de prensa 'pues póngalas sobre la mesa'. Ha tenido dos reuniones del Concejo de Seguridad de Naciones Unidas para poder poner esas pruebas, si es que las tiene, y que las veamos todos, que las vea la opinión pública mundial. Macron miente, y además miente descaradamente y de forma insultante, a su propia opinión pública, y a la opinión pública del mundo".

Ese mismo día, horas más tarde y ante el Congreso de EEUU, al ser preguntado por el presunto ataque químico en la ciudad siria de Duma, Mattis respondió: "Ha habido varios ataques de este tipo. En muchos casos, usted sabe que no tenemos tropas, no estamos involucrados en el terreno allí, así que no puedo decir que tuviéramos pruebas , a pesar de que contáramos con muchos indicios de medios y redes sociales de que se usó cloro o sarín".

¿Indicios de medios y redes sociales, dijo Mattis? ¿Las mismas redes sociales a las que los propios Gobiernos de EEUU, Reino Unido y Francia, entre otros países, denunciaron por manipulaciones y difusión de noticias falsas para interferir en procesos electorales de EEUU y la UE? ¿Antes manipulaban e interferían, y ahora dicen la verdad? ¿O tal vez querían convalidar sus 'goles tramposos' de último momento ante la desesperación de tener su 'partido perdido' en Siria?

Las palabras del funcionario norteamericano obedecen a que el Congreso es una instancia ante la cual no se puede dar testimonios sin pruebas, observa Aguilar.

"El señor Mattis, tiene que reconocer en el Congreso de EEUU, porque no les va a mentir, que tiene 'indicios', indicios que ha sacado de YouTube, indicios que han sacado de supuestas ONGs que están allí con los terroristas. Es evidente que esos son indicios de parte, no es algo con lo que puedas determinar una posición internacional tan grave como en la que estamos que nos pueda abocar a una guerra generalizada".

"Además que no nos tome el pelo Mattis. EEUU tiene perfectamente monitorizado Siria, entre otras cosas porque sus tropas están allí. Aunque sólo fuera por la protección de sus propias tropas, tienen monotorizado Siria. Tendrían que tener clarísimo las trayectorias de los aviones y helicópteros sirios, o dónde se han producido incidentes, o no, en un momento determinado. Su servicios de inteligencia tendrían algo. Lo que no pueden hacer, es estar diciendo cosas sin sostenerlo en nada, en la nada más absoluta", explica Aguilar.

Entretanto, el viernes, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró: "Tenemos datos irrefutables de que se trata de otro montaje más y de que en este están implicados los servicios especiales de un Estado, que ahora anhela estar en la vanguardia de la campaña rusófoba", dijo a la prensa.

"Lo que dice Lavrov es muy interesante porque está acusando directamente a un país que es el que está envenenando las relaciones internacionales, y que está siendo de vector de ese 'Estado profundo' que no domina la Casa Blanca en EEUU. Y ese país es el Reino Unido. Ha sido el caso Skripal y cuando ese caso empieza a colapsar, sacan otra vez lo del ataque químico en Siria. Es la mano negra que ahora mismo está envenenando las relaciones internacionales", sentencia Juan Aguilar.

Hay un patrón y un vínculo, entre estas declaraciones de Macron y Mattis, las acciones de EEUU y sus socios en Siria, y aquel encuentro de fútbol. Y es que aquel día en que Francia clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010, eliminando a Irlanda, lo hizo con un gol tramposo, en el partido de vuelta de la repesca, en tiempo extra, cuando ya todo estaba perdido. Y EEUU, Francia y Reino Unido, saben que ya están 'jugando los últimos minutos de la repesca de un partido' que ya tienen perdido, en un 'campeonato mundial' que se juega en Medio Oriente. Esta vez, Rusia le mostró el VAR a todo el mundo. Pero Francia decidió volver a hacer un gol con la mano. Y se abrazó con EEUU y Reino Unido para celebrarlo.