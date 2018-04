¿Adiós a la economía rusa?

El jefe del Gobierno, Dmítri Medvédev, calificó como "estable" la situación de la economía nacional, una valoración compartida por Elvira Nabiúlina, presidenta del Banco Central de Rusia.

La funcionaria afirmó que la volatilidad registrada es consecuencia típica de la incertidumbre que se crea una vez aplicadas medidas como las que acaba de adoptar Washington. Las mismas comprenden, en particular, una prohibición de mantener cualquier tipo de relaciones con entidades rusas de sectores como el energético, el metalúrgico, el armamentístico y el bancario.

Según Nabiúlina, estas sanciones, en realidad, no representan ningún riesgo para la "estabilidad financiera rusa". Indicó, asimismo, que el Banco Central ruso dispone de un "amplio espectro de instrumentos" para actuar en caso de que sea necesario, pero para ello no hay motivos actualmente.

Consultado al respecto por Radio Sputnik, Pedro Mouriño, presidente del grupo español Iberatlantic Global Corporation, indicó que el valor de las bolsas "muchas veces" no es el valor real sino, de "burbuja".

En este contexto, afirmó que "el daño" como el que provocaron a Rusia las últimas sanciones norteamericanas "es mucho más intenso en el corto plazo que en el medio o en el largo, porque en el medio o en el largo plazo, obviamente, todos los efectos negativos se tienden a corregir o a suplir por […] ventajas […]".

Muestra de ello es que las restricciones occidentales que se vienen imponiendo a Moscú desde el año 2014, cuando Crimea se reunificó con Rusia, fortalecieron a la economía rusa en el sentido de que se produjo una significativa diversificación de la misma y, como consecuencia, se redujo su dependencia "de las importaciones de bienes y servicios del exterior".

No obstante, Pedro Mouriño dejó claro que no hay que subestimar la capacidad de Washington para complicarle la vida a quien no sea de su agrado. Entre otras cosas, porque el "sistema financiero internacional está dominado por el dólar", lo cual significa, en particular, que la mayoría de las entidades existentes operan con esta divisa y, por lo tanto, las sanciones de EEUU sí que tienen un "alcance".

Refiriéndose a las medidas de presión que no deja de aplicar la Administración Trump sobre Rusia, el analista se mostró perplejo ante "un batiburrillo de causas" para justificarlas. No descartó, en este contexto, que se llegue a "culpabilizar" a Rusia "si el Barcelona no gana la Liga española".

"Ahora mismo cada vez son menos claras las razones por las sanciones", sostuvo nuestro interlocutor, quien tampoco entiende "qué es lo malo" de que Rusia a petición del Gobierno legítimo de Siria le ayude a "sofocar una rebelión militar de grupos terroristas".

Sostuvo, en este contexto, que sería mucho más lógico que se molestara por la invasión norteamericana a Irak, algo que no tuvo ningunas consecuencias ni para el Gobierno de EEUU ni tampoco para entidades como 'Facebook', 'Google', 'Citibank' o 'Genral Motors', entre otras.

"Realmente, aquí no hay unas sanciones económicas, aquí hay una acción […] para doblegar a Rusia en todos los ámbitos en los que tiene influencia", concluyó Pedro Mouriño.