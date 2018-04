¿Están EEUU y sus socios cocinando la invasión a Siria?

Mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, suspendió su viaje a la VIII Cumbre de las Américas con el objetivo de supervisar personalmente la respuesta de EEUU a Siria por un presunto ataque químico del que aún no hay pruebas, Damasco envió una invitación oficial a la OPAQ para que sus expertos visiten Duma y realicen una investigación in situ.

La pelota ahora está en campo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). En sus manos está que la verdad emerja desde el propio lugar de los presuntos hechos.

Anteriormente, durante la reunión del pasado lunes del Concejo de Seguridad de la ONU a instancias de Rusia — tras la denuncia de los Cascos Blancos de un presunto ataque químico el pasado 7 de abril —, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, propuso a los expertos de la OPAQ volar de inmediato a Siria para investigar el supuesto ataque químico, al asegurar que las autoridades sirias y los militares rusos les apoyarán en todo y les garantizarán la posibilidad de llegar al lugar de los hechos: "por cierto, eso es lo que nos exige el presidente de EEUU y otros líderes occidentales", sostuvo el diplomático.

En la ocasión, Nebenzia señaló que ninguno de los residentes de Duma confirmó el ataque químico. Tampoco ha ingresado en el hospital local ningún paciente con síntomas de envenenamiento con sustancias tóxicas como sarín o cloro, y que no se encontró ningún cuerpo de víctimas afectadas. "Los residentes locales tampoco tienen información sobre posibles lugares donde pudieran ser enterradas. De este modo, el hecho del uso de sarín o cloro en Duma no está confirmado", declaró Nebenzia.

Lea más: Trump afirma que las relaciones de Rusia y EEUU "son peores que nunca"

No obstante, a la representante permanente de EEUU ante Naciones Unidas, Nikki Haley, volvió a dejar claro que a Washington no le interesa demasiado lo que se decida en el organismo internacional. "De cualquier manera que actúe el Consejo de Seguridad de la ONU, EEUU responderá" al ataque, dijo.

© Sputnik/ Igor Mihalev Londres necesita más pruebas de ataque químico en Siria para unirse al ataque de EEUU

Pero la sociedad atlántica presenta síntomas de cojera. Reino Unido esta vez no comulga con su socio, y así lo dejó saber la embajadora británica Karen Pierce. "Me interesó mucho escuchar la oferta rusa de que la misión investigadora de la OPAQ podrá hacer la visita y tendrá protección de las fuerzas rusas; señor presidente, creo que esta es una oferta que vale la pena, pero desde luego que será necesario que la misión de la OPAQ tenga libertad completa de acción y de acceso", manifestó Pierce.

Sin embargo, Trump parece contar con otras fuentes que no han pisado el terreno, y se animó. Al ser consultado sobre si hay dudas sobre quién estuvo detrás del ataque químico no confirmado, respondió: "por mí, no hay nada que dudar, pero los generales lo averiguarán. (…) Si es Rusia, si es Siria, si es Irán, si lo han hecho todos juntos, lo vamos a averiguar. Todos pagarán un precio", soltó el mandatario. Lo hizo el mismo lunes tras reunirse con sus altos mandos militares para decidir sobre lo que calificó como un "horrible ataque que se perpetró cerca de Damasco". Todo, bajo el imperio de su 'ley sin pruebas'.

En este sentido, el Dr. Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid observa que "no hay que olvidar además el episodio de las muestras de armas químicas relacionadas con el exespía ruso (Serguéi Skripal) en Londres. No es casualidad que ahora mismo se saque otra vez ese tema después de comprobar que existe una gran cantidad de 'chancillerías', de Gobiernos que se han aliado con el Reino Unido en el asunto de las armas químicas, o del uso de productos químicos, para intentar matar a un exespía ruso".

Para el profesor, no estamos ante una casualidad "porque el tema de las armas químicas es un tema recurrente y se ha prestado ya una vez a ser utilizado para bombardear o eliminar un Gobierno, y destruir un país como fue el caso de Irak. Cuando escuché la noticia lo primero que me vino a la mente fue eso, qué casualidad que sea justamente ahora", ironiza el analista.

En la actual situación en que Damasco está derrotando definitivamente a los terroristas, Steinko opina que "desde luego lo que no tiene sentido en ningún caso es que en un momento en el que efectivamente un Ejército (el sirio) está ganando la guerra, utilice armas químicas que sabe perfectamente le colocarían inmediatamente en una posición de defensiva diplomática".

En este contexto, la denuncia de los Cascos Blancos sobre este presunto ataque químico el pasado 7 de abril, tiene lugar exactamente un año después de que EEUU atacara Siria con 59 misiles por otra denuncia de la oposición siria de un presunto ataque químico – tampoco investigado — de Damasco contra Jan Sheijun, de cuya autoría nunca se presentaron pruebas.

Además: Trump advierte a Rusia de que se prepare "para nuevos e inteligentes misiles" de EEUU en Siria

Algo que le sirvió de pie a la revista Foreign Policy que sugirió una acción militar a gran escala contra Damasco. Otra vez, el artículo parte de la no probada culpabilidad del presidente Bashar Asad. Sus autores, Rhys Dubin y Dan de Luce, recuerdan que el ataque anterior — con los 59 misiles Tomahawk contra la base aérea de Shairat en abril de 2017 — "ha sido ineficaz" y "no previno otros casos de uso de sustancias tóxicas".

Entretanto, el periódico The Wall Street Journal, citando a funcionarios del Departamento de Defensa, informó que EEUU podría enviar otro destructor lanzamisiles al este del Mediterráneo, donde ya se encuentra el navío USS Donald Cook.

Entonces, este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov Rusia, lanzó un recordatorio: "En cuanto a las advertencias que suenan del entorno del presidente de EEUU de que Washington no descarta realizar ataques contra Siria, nuestros militares ya reaccionaron a ello; tenemos obligaciones ante Siria (…) que se basan en nuestro acuerdo firmado con el Gobierno legítimo", dijo a la prensa.

Ya en la reunión del Concejo de Seguridad del lunes, el embajador ruso Vasili Nebenzia, había dejado asentado que "El Gobierno de EEUU, Reino Unido y Francia, sin ninguna razón y sin considerar las consecuencias, están trazando una línea de confrontación con respecto a Rusia y Siria, y alienta a los demás a hacer lo mismo. Se utiliza un amplio arsenal de métodos: la difamación, los insultos, la retórica belicosa, el chantaje, las sanciones y las amenazas de uso de fuerza contra un Estado soberano y descaradamente amenazan a Rusia".

Lea también: Embajador ante la ONU: negativa de la resolución rusa sobre la OPAQ causa preocupaciones

Tanto EEUU, como Reino Unido y Francia "están jugando con fuego", según el profesor. "Están arriesgando una segunda guerra como la de Irak, están siendo muy irresponsables. Porque parece que ellos piensan que les va a costar poco una escalada militar, y no solamente no ha costado poco hasta ahora la crisis siria, sino que puede ser una guerra devastadora".

"Otra cosa es que haya sectores dentro de los Gobiernos occidentales, aliados con Washington, que estaban buscando una oportunidad, pero realmente no tiene buena pinta. La única posibilidad que hay de evitar en este momento una escalada bélica, es que Rusia se mantenga muy firme y haga una advertencia muy, muy seria a EEUU en el sentido de que lo ha hecho Lavrov: que sepan que esto no se puede hacer sin un precio muy alto", concluye Armando Fernández Steinko.