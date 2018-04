Ministro de Defensa de Uruguay valora positivamente efectos de la intervención rusa en Siria

"Nosotros entendemos que [en Siria] han actuado una serie de países, no queremos entrar en la profundidad de quiénes lo hicieron adecuadamente y quiénes no lo hicieron, pero el hecho real es que las zonas ocupadas y las zonas que habían sido tomadas al pueblo sirio por organizaciones terroristas hoy están siendo recuperadas, y pensamos que Rusia ha realizado una tarea muy importante en ese sentido" manifestó el ministro.

Agregó, al mismo tiempo, que "es el pueblo sirio quien debe buscar y establecer su destino".

"Las perspectivas del desarrollo de la situación en Oriente Medio tras la derrota del Estado Islámico en Siria" fue el tema central de la conferencia, que se convirtió desde el año 2012 en un punto de encuentro único para abordar principales retos internacionales en materia de seguridad. Reunió en esta ocasión a un número récord de delegados, más de 850, de 95 países. Vinieron, entre otros, 30 ministros de Defensa, en particular, de Venezuela, así como diplomáticos y reputados expertos.

Lea más: Ministro de Defensa de Uruguay destaca el carácter permanente de los contactos con Rusia

Entre otras cosas, los participantes del evento coincidieron en el saldo positivo de la intervención rusa en Siria. Se subrayó, en particular, que lo hizo a petición de Damasco, es decir, la presencia rusa en ese país árabe es legítima, lo cual no se puede decir sobre la actuación de la llamada coalición internacional liderada por EEUU. Algunos países que lo integran fueron criticados, asimismo, por su apoyo a los terroristas en Siria, tanto en su lucha contra el Ejército gubernamental como en su huida a otros países, en particular, a los de Asia Central.

Además: Rusia y la ONU listas para intensificar la cooperación humanitaria en Siria

De hecho, uno de los paneles de la conferencia fue dedicado a cuestiones de seguridad en Asia. Durante el mismo se llegó a abordar hasta la inquietante situación en la península coreana, llamando la parte rusa a que se deje de calentar el ambiente en la zona, donde EEUU no cesa re realizar sus maniobras militares.

© REUTERS/ Denis Balibouse Exteriores ruso: los países occidentales buscan en vano ventajas a expensas de Rusia

Otro punto importante en el que no faltaron coincidencias durante la conferencia es que la actual inestabilidad internacional es fruto, fundamentalmente, del unilateralismo al que tienden algunos en su actuación en la arena internacional.

En este sentido, el canciller ruso, Sergúei Lavrov, se mostró crítico con el 'modus operandi' de EEUU, país que profesa la lógica que pude formularse como "quien no está con nosotros, está contra nosotros". Es decir, no negocia, sino impone sus condiciones mediante la presión política y militar, explicó el ministro, al indicar que este es el caso de Rusia, por ejemplo. La OTAN no deja de acercarse a sus fronteras, al tiempo que se endurecen las sanciones occidentales en su contra, argumentó.

El caso Skripal, es decir, las infundadas acusaciones a Moscú sobre el envenenamiento en el Reino Unido del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija, responde a la misma lógica, según el ministro.

Lea también: "La crisis por el caso Skripal envenena las relaciones entre Rusia y la UE"

Respecto a la cuestión siria, el jefe de la diplomacia rusa señaló que la estrategia de Washington en la zona radica en crear un caos controlado con el fin de justificar su presencia en Oriente Medio.

Durante la conferencia se tocaron también desafíos que enfrentan África y América Latina, entre otras regiones del planeta.