Las 'insoportables' victorias de Rusia

Hay varias interrogantes que penden en el aire acerca de la epidemia de expulsiones de diplomáticos rusos, que en los hechos se originó en Londres, y que fue secundado por varios de sus futuros exsocios de la Unión Europea, por EEUU, y otras naciones como Australia.

Las interrogantes en cuestión son: ¿realmente se originó en Reino Unido? ¿Fue el caso Skripal el detonante? Varios actores políticos y analistas inciden en que primero se delineó la estrategia de las expulsiones, y luego se activó el caso Skripal, como justificación de la andanada.

En su intervención en la reunión del Club de Debates Valdái, Grushkó subrayó que muy a su pesar hoy se constata que Rusia no comparte prácticamente nada de su agenda global estratégica con la de Occidente, por lo que la diplomacia no puede jugar el papel que está llamada a interpretar. "Una negociación exitosa solo es posible si entiendes las intenciones de la otra parte, entonces sí se puede conversar y buscar puntos de convergencia. (…) Es de interés de todos los países no tocar los mecanismos diplomáticos que tienen una función muy importante, especialmente en la época de turbulencias", incidió.

En este sentido, Grushkó aseguró que Occidente ha dado un golpe deliberado al cuerpo diplomático de su país al expulsar a más de 150 diplomáticos. Una medida, en su opinión, con la que Occidente reconoce la fuerza de la diplomacia rusa.

Al respecto, el Dr. Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, explica que efectivamente puede ser una posición defensiva por parte de Reino Unido y EEUU.

"Lo que parece ser un paso hacia adelante para reafirmarse frente a Rusia puede ser la respuesta a una serie de éxitos militares y diplomáticos de la diplomacia rusa en Asia y otros lugares. Éxitos que se quieren contrarrestar en un intento de aislamiento diplomático de Rusia, encontrando ésta (caso Skripal) u otras 'disculpas', porque el tema ucraniano también va un poco por ahí", observa el analista.

En definitiva, para Fernández Steinko estas expulsiones "podrían ser más una respuesta más defensiva que ofensiva, que por tanto muestra más debilidad que fortaleza".

"El mundo anglosajón hay muchos síntomas que demuestran que se encuentra en una posición de debilidad creciente, y esto podría ser un episodio más que ilustra esa debilidad. (…) Liquidar los espacios de colaboración internacional y los causes diplomáticos no suelen ser signos de fortaleza sino de debilidad", indica el experto.

En este contexto, la semana pasada la directora de Sputnik y RT, Margarita Simonián, informó que el canal cesaba sus transmisiones en Washington por haber sido calificado como agente extranjero. En este sentido, el vicecanciller ruso Grushkó señaló que la cadena rusa RT y la agencia Sputnik están bajo presión en Occidente porque trabajan de manera eficaz. "¿Por qué cierran Sputnik y RT? Por una razón muy simple, porque cumplen eficazmente sus funciones", observó el alto cargo.

Fernández Steinko hace su diagnóstico. "Digamos que lo que hace Rusia es una cosa casi idéntica a la que hacen otros países. En otros países hay cadenas de televisión donde se da una versión propia para los propios espectadores, de lo que está sucediendo ahí. Y esto se puede hacer en uno o en varios idiomas. Yo no creo que Sputnik o la televisión rusa hagan una cosa muy distinta".

"¿Qué es lo que está detrás? Pues efectivamente tal vez una batalla ideológico-cultural que antes se pensaba que se tenía ganada porque eran 'ellos', es decir, las emisoras occidentales, las únicas que tenían programas de este tipo, pero en el momento en que aparece otro país como Rusia, con emisoras propias, que a lo mejor tiene un nivel de audiencia creciente, por tanto convincentes, pues hay que taparlas. (…) Si prohíbes un medio es porque tienes miedo de ese medio porque a lo mejor está llegando más lejos de lo que tú quieres que llegue", concluye Armando Fernández Steinko.