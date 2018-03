Rusia, ahora culpable del desgaste de las instituciones de la UE

La nota presenta a Occidente como una víctima de una Moscú que, tras la "anexión de Crimea", en 2014, "extendió su actividad hacia el Oeste". Se indica, en este contexto, que "las interferencias en el referéndum del Brexit, las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos y la crisis secesionista en Cataluña se cuentan entre estas operaciones".

Consultado al respecto por Radio Sputnik, el analista español Daniel Trujillo Sanz calificó como "lamentable" el que se señalara a Rusia como la causa de que "los ciudadanos europeos" sean "bastante desengañados del proyecto europeo".

"Rusia no hace los presupuestos de la UE, Rusia no aplica la política de recortes de la UE, Rusia no maneja los asuntos internos del día a día de la UE", indicó nuestro interlocutor, al agregar que "el proyecto europeo se ha demostrado, evidentemente, como algo fagocitando la soberanía de los países que han ido entrando en ello".

"El ejemplo de España es muy evidente. Aquí los presupuestos los dicta la UE […]. Por lo tanto, los países europeos y muchos de sus ciudadanos son conscientes de esta pérdida de soberanía que no se da en otros lugares del mundo", manifestó Daniel Trujillo Sanz.

Estos criterios son compartidos por la analista española Susana Oviedo.

"Quienes realmente son el peligro son aquellos que nos están dejando sin hospitales, sin vivienda, sin trabajo, sin jubilaciones, que han reducido las pensiones para la gente mayor. Ese es el enemigo que lo tenemos encima", dijo en conversación con nuestra emisora, al denunciar que el que se presente a Rusia como "un demonio" persigue el objetivo de "distraer la atención" de la ciudadanía comunitaria.

Señaló, en este contexto, que el caso Skripal sirve al mismo fin.

No obstante, según dijo a Sputnik el politólogo ruso Ígor Shatrov, el "intento de crear un frente común contra Rusia fracasó".

Muestra de ello es que algunos países comunitarios tomaron la decisión de no seguir el ejemplo de sus vecinos dentro de la UE que expulsaron a diplomáticos rusos a raíz del misterioso envenenamiento en el Reino Unido del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija.

"La estrategia lanzada por Londres resultó ser la de dividir, en vez de unir. No estoy seguro de que fuera un efecto buscado por los británicos", aseveró.

Por su parte, Alexéi Martínov, director del Instituto Internacional de Estados Contemporáneos, se mostró convencido de que "la unidad y la solidaridad euroatlántica es algo que ya no existe".

Además: ¿Rusia no es Europa?