Observador español sobre presidenciales en Crimea: "La experiencia es acabar enfadado"

"Había un ambiente de festividad, de tranquilidad, de normalidad, de seguridad, todos felices", sostuvo Enrique Refoyo, quien observó "el proceso de la votación" en la ciudad de Sebastópol.

Destacó tanto la limpieza y la transparencia de las elecciones como también la organización de las mismas. En este contexto, afirmó quedar "alucinado" al ver cómo a la entrada de un colegio electoral montaron "un espectáculo de niños, con artes marciales, saltos y otros deportes".

"No se pareció a los colegios electorales de España, que son, más bien, para correr, poner la papeleta en la urna, irse y no volver, porque no se quiere pasar por allí más", afirmó.

Enrique Refoyo no se sorprendió nada por el hecho de que Vladímir Putin obtuviera más del 90% de los sufragios en Crimea, "un resultado similar al del referéndum de 2014", lo cual "muestra que, efectivamente, los crimeanos siguen opinando lo mismo, pese a que desde Occidente quieren intentar que la gente piense de otra manera".

"Es normal que Putin, cuya postura es defender a Rusia y a los rusos, acaba teniendo los votos conseguidos. Cualquier pueblo en cualquier parte del mundo lo haría. No van a votar a alguien que vende su país a otros, van a votar a alguien que hace fuerte a su país", señaló Enrique Refoyo, al agregar que a Occidente no le queda otro remedio que "asumir los 6 años más de Putin".